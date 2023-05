Am Dienstag entscheidet der Donnersberger Kreistag über eine Finanzspritze für das Westpfalz-Klinikum. Der Klinik fehlen insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Der Donnersbergkreis soll 2,3 Millionen Euro vorübergehend zuschießen. Der Stadtrat in Kaiserslautern hatte bereits vergangene Woche grünes Licht für einen Überbrückungskredit in Höhe von neun Millionen Euro gegeben. In dieser Woche soll auch noch der Kreistag in Kusel über eine finanzielle Unterstützung beraten.

Westpfalz-Klinikum verhandelt mit Banken

Die beiden Kreise und die Stadt sind an der Westpfalz-Klinikum GmbH beteiligt. Die Zuschüsse errechnen sich durch die jeweiligen Anteile an der GmbH. So sollen 15 Millionen Euro zusammen kommen. Bei den restlichen siebeneinhalb Millionen Euro hofft das Klinikum auf Banken.

Gründe für die Finanzsorgen des Westpfalz-Klinikums

Bereits im vergangenen November hatte das Westpfalz-Klinikum vorausgesagt, dass ihm jährlich 25 Millionen Euro fehlen werden. Das Westpfalz-Klinikum nennt als einen der Gründe das derzeit noch geltende Vergütungssystem der Krankenhäuser. Die so genannten Fallpauschalen benachteiligten kleinere Kliniken. Ein weiterer Grund sei der Fachkräftemangel. Im vergangenen Jahr hätten 250 Betten nicht belegt werden können. Umgerechnet seien das 11.000 Patienten, die nicht haben versorgt werden können. Das habe einen Verlust von 43,5 Millionen Euro bedeutet.

Das Westpfalz-Klinikum hat eine Unternehmensberatung beauftragt, bis zum Herbst ein Sanierungskonzept für das Haus zu erstellen. Von den finanziellen Problemen sollen Patienten nichts mitbekommen. Auch Mitarbeitende müssen nach Angaben der Klinik nicht um ihre Jobs fürchten.