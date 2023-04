Es sind mehrere Millionen Euro, die das Westpfalz-Klinikum benötigt. Wie aus Unterlagen der Stadt Kaiserslautern hervorgeht, bittet die Klinik um einen sofortigen Zuschuss.

Dass dem Westpfalz-Klinikum das Geld ausgeht, ist kein Geheimnis. Landes- und bundesweit ist die finanzielle Lage der Krankenhäuser mehr als angespannt und so hatte die Klinikleitung erst im November prognostiziert: "Uns fehlen künftig wahrscheinlich 25 Millionen Euro pro Jahr". Allerdings benötigt das Westpfalz-Klinikum schon jetzt einen Zuschuss in Millionenhöhe.

Stadtrat Kaiserslautern entscheidet am Montag über Zuschuss

So sollen die an der Klinik GmbH beteiligten Kommunen in den jeweils nächsten Stadtrats- und Kreistagssitzungen über diesen Zuschuss entscheiden. Darüber hatte zuerst die Rheinpfalz berichtet. Der Stadtrat in Kaiserslautern tagt bereits am kommenden Montag - dann soll er den offiziell einsehbaren Sitzungsunterlagen zufolge ein Darlehen von neun Millionen Euro für das Westpfalz-Klinikum absegnen.

Kreis Kusel und Donnersbergkreis sollen weitere Millionen geben

Den Landkreis Kusel wiederum bittet das Krankenhaus um rund 3,8 Millionen Euro. Das bestätigte Landrat Otto Rubly (CDU) auf SWR-Anfrage. Der Kreisausschuss werde sich mit dem Antrag am 24. April befassen und am 3. Mai dann abschließend der Kreistag. Aber auch der Donnersbergkreis soll helfen: mit einem Zuschuss von rund 2,3 Millionen. Die Verteilung ergibt sich anhand der Anteile an der Westpfalz-Klinikum GmbH.

Damit hat das Westpfalz-Klinikum zu kämpfen

Großes Problem insbesondere kleinerer Kliniken ist unter anderem die sogenannte Fallpauschale. Nach der werden sie für jede einzelne Behandlung bezahlt. Hat ein kleineres Haus also weniger und auch weniger lukrative Behandlungen und Operationen, bekommt es weniger Zuschüsse als die großen, renommierten Kliniken. Perspektivisch will der Bund das ändern. Dem Westpfalz-Klinikum mit seinen kleineren Standorten in Kirchheimbolanden und Kusel hilft das akut allerdings wenig.