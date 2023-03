Ärzte in den Krankenhäusern im Westen der Pfalz streiken

Die Ärzte der Krankenhäuser in der Westpfalz streiken am Donnerstag. Viele Termine fallen aus, die Versorgung von Notfällen ist allerdings sichergestellt.

Patientinnen und Patienten, die am Donnerstag einen Arzt-Termin im Krankenhaus in Kaiserslautern, Pirmasens, Rockenhausen oder Kusel haben, können ziemlich sicher damit rechnen, dass dieser ausfällt. In den genannten Kliniken beteiligen sich die Ärzte an einem ganztägigen Streik, zu dem der Marburger Bundes aufgerufen hat. Auch Mediziner aus der Vorderpfalz und weiteren Teilen des Landes haben angekündigt, sich zu beteiligen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es in der Westpfalz Streiks im öffentlichen Dienst gegeben, unter anderem auch in den Krankenhäusern.

Ärzte-Streik: Zentrale Kundgebung in Kaiserslautern

Nach Angaben des Marburger Bunds ist geplant, dass sich die Ärzte am Donnerstag um 11 Uhr auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern treffen. Von dort soll es einen Marsch zum Rathaus mit anschließender Kundgebung geben. Man rechne mit 150-200 teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten. Wegen des Streiks werden in den betroffenen Krankenhäusern planbare Behandlungen abgesagt, eine Notfallversorgung sei aber zu jeder Zeit sichergestellt. Das Streikgeld, das die Ärzte erhalten, wollen sie dem Verein "Mama Papa hat Krebs" spenden.

Ärzte in Krankenhäusern streiken für mehr Geld

Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte der kommunalen Kliniken eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent, sowie einen Ausgleich der Preissteigerungen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. April statt.

Kritik an Klinik-Streiks

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände geht davon aus, dass durch die Forderung der Ärzte der Lohn um etwa 12 Prozent steigen würde. Das könnten sich kommunale Krankenhäuser nicht leisten. Tatsächlich rechnen die Kliniken künftig mit mehr Problemen in der medizinischen Versorgung, vor allem auch wegen personeller Engpässe.