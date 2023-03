Viele Busse stehen am Freitag in Kaiserslautern und Pirmasens still

Wer auf den Bus angewiesen ist, muss sich morgen vielerorts nach Alternativen umschauen. Wegen des Streiks der Gewerkschaft Verdi fahren unter anderem in Kaiserslautern und Pirmasens keine Busse der Stadtwerke.

Nach Angaben eines Sprechers von Verdi werden sich alle Busfahrerinnen und Busfahrer der Unternehmen am landesweiten Warnstreik der Gewerkschaft beteiligen. Damit werden in beiden Städten am Freitag keine Schüler- und Linienbusse fahren.

Alle Busse der Stadtwerke Kaiserslautern bleiben im Depot

"Am Freitag bleiben alle 64 Busse der Verkehrs-AG im Depot", erklärt der Betriebsleiter Verkehrs-AG Kaiserslautern Boris Flesch. Das betreffe auch die Busse im Schülerverkehr. Zudem sei vom Streik auch der Nachtbus vom Freitag auf dem Samstag betroffen: "Der Nachtbus gehört bei uns aus organisatorisch zum Betriebstag Freitag, auch wenn er erst nach Mitternacht fährt." Auch die Mobilitätszentrale bleibe ganztägig geschlossen. "Einen Notfallbusplan wird es aus organisatorischen Gründen nicht geben", sagt Flesch.

Was sind die Alternativen zum Bus in Kaiserslautern? E-Roller Elektro-Roller gibt es in Kaiserslautern an fast jeder Ecke. Man kann sie ziemlich einfach und schnell mit einer Handy-App ausleihen. Dabei ist zu beachten, dass es zwei Anbieter gibt und die Ausleih-E-Roller erst ab einem Alter von 18 Jahren genutzt werden dürfen – im Gegensatz zu eigenen E-Rollern, die bereits ab 14 gefahren werden dürfen. Generell gilt: Elektro-Roller haben auf Gehwegen nichts zu suchen, außer sie werden geschoben oder parken. Leih-Fahrräder An mehreren Stationen im Stadtgebiet gibt es auch Fahrräder auszuleihen. Genau wie bei den E-Rollern läuft das System über eine Handy-App. Nach der Registrierung kann es dann auch schon unkompliziert losgehen. Im Gegensatz zu den E-Rollern müssen die Fahrräder aber nach der Benutzung auch wieder an eine der Verleihstationen gebracht werden. Carsharing Gerade für längere Strecken, Gruppen oder den Transport von größeren Gegenständen greifen viele doch lieber aufs Auto zurück. Carsharing gibt es in Kaiserslautern von drei Anbietern, die sich besonders für Kurzentschlossene bei der Anmeldung zur erstmaligen Nutzung stark unterscheiden. Während man bei den Angeboten der Stadtwerke Kaiserslautern und dem Stadtmobil Rhein-Neckar seinen Führerschein persönlich in einem Büro vorzeigen muss, kann man bei dem Car-Sharing Angebot der Deutschen Bahn auch online per Videochat nachweisen, dass man einen Führerschein besitzt. Taxi Wer es am unkompliziertesten haben will, der kann auch ganz einfach auf das altbewährte Taxi zurückgreifen. Vielerorts sind die Großraum-Taxis, die zu bestimmten Zeiten Linienbusse ersetzen, trotz des Streiks im Dienst und können problemlos angefordert werden. Laufen Last but not least bleibt natürlich auch noch immer die Mobilität per pedes eine Option, wenn es die eigene Gesundheit und die Länge der Strecke erlauben.

Streik auf dem Betriebsgelände

Nach Angaben des Verdi Landesbereichsleiter Jürgen Jung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG ab 8 Uhr vor dem Betriebsgelände in der Stiftswaldstraße streiken. Eine Kundgebung durch die Stadt werde es nicht geben. Jung schätzt, dass sich an dem Streik mindestens 40 Mitarbeitende beteiligen werden. Flesch geht davon aus, dass sogar 150 Menschen vor Ort sein werden.

Regionalbusse fahren planmäßig

Ausgenommen von dem landesweiten Warnstreik sind die Regionalbusse der DB Regio und der Regionalbus Westpfalz GmbH, die aus dem Landkreis in die Stadt kommen.

Der Busverkehr der Stadtwerke Pirmasens komplett eingestellt

In Pirmasens bleibt am Freitag die Mobilitätszentrale Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH im Bürger-Service-Center am Exerzierplatz geschlossen. Der Busverkehr wird aufgrund des Streiks komplett eingestellt. Damit fahren ganztags weder Schüler- noch Linienbusse. Zu ihnen zählen alle Linien von Nr. 201 bis 211 in der Innenstadt und den Vororten.

Die Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft fahren planmäßig

Wer trotzdem am Freitag in Pirmasens mit dem Bus unterwegs sein will, kann nur mit den Bussen der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH fahren. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt seien die städtischen Linien 203 und 207 nicht vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Das gelte auch für die Regionalbusse aus dem Umland von Pirmasens. Die Verkehrsbetriebe weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Fahrgäste, die aus dem Umland mit dem ÖPNV mach Pirmasens kommen, weder innerstädtische Anschlüsse noch Anschlüsse über Zubringerbusse zu den Schulen erhalten. Der Ruftaxi-Verkehr werde von den Streiks jedoch nicht beeinträchtigt.

Ab Samstag Busse in Kaiserslautern und Pirmasens wieder nach Plan

Verdi fordert in den Verhandlungen von den Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nach Angaben von Jung, werden am Samstag wieder alle Busse in Pirmasens und Kaiserslautern planmäßig fahren.