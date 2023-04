Stadtrat stimmt einstimmig für Unterstützung des Westpfalz-KIinikums

per Mail teilen

Das Westpfalz-Klinikum bittet um Geld, die Stadt Kaiserslautern hat am Montag als eine von drei Gesellschaftern einem sofortigen Zuschuss zugestimmt. Es geht um neun Millionen Euro.

Insgesamt liegt das Defizit bei etwa 23 Millionen Euro für das laufende Jahr, das Westpfalz-Klinikum GmbH ist in Zugzwang. Geschäftsführer Thorsten Hemmer steht vor einer Mammutaufgabe, denn es gibt viele ungewisse Faktoren. Wie die Frage, ob es für 2023 Geld vom Bund geben wird und wenn ja, wann und wie viel. Das Konzept, das er vorgestellt hat, sieht vor, dass das Klinikum aus eigener Kraft heraus zukunftsfähig ist.

"Unser Ziel ist es, nicht auf Lauterbachs Reform und einen Geldsegen zu warten, sondern uns eigenständig zu retten und für die Zukunft aufzustellen.“

Stadtrat hatte viele Sorgen vor Abstimmung für temporäre Zuschüsse

Jede Fraktion im Kaiserslauterer Stadtrat äußerte am Montagnachmittag ihre Bedenken bezüglich der Bezuschussung und temporären Überbrückung der finanziellen Misere des Westpfalz-Klinikums. Die Diskussion war dennoch sachlich und zielorientiert, am Ende erteilten alle ihre Zustimmung - bei fünf Enthaltungen. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hatte vor der Abstimmung allen klargemacht, es müsse schnell reagiert werden. Monatelange Verhandlungen könnten einen großen Schaden für die Gesundheitsversorgung in der Region bedeuten.

"Wir haben alles versucht. Was wir vorschlagen, ist derzeit der einzige Weg, den wir gehen können.“

Mit dem eindeutigen Beschluss hat die Stadt Kaiserslautern den ersten wichtigen Schritt für die Rettung des Westpfalz-Klinikums gemacht und ein Darlehen von neun Millionen Euro für das Westpfalz-Klinikum zugesagt.

Geplante Einsparmaßnahmen: Müssen Mitarbeiter gehen?

Während andere Firmen Personal wegrationalisieren, wenn es um Einsparungen geht, sei das genau nicht der Plan. Im Gegenteil, sagt der Geschäftsführer der Westpfalz-Klinik GmbH. Der Personalmangel habe unter anderem auch zu der aktuell prekären Situation geführt. Durch eine finanzielle Unterstützung der Gesellschafter von rund 14,4 Millionen gebe es einen zeitlichen Aufschub, um das zukunftsfähige Sanierungskonzept überhaupt erst auf die Beine stellen zu können. Ende der Woche soll es Gespräche mit Banken zur Fortführung von Krediten geben.

Weitere Millionen müssen von Gesellschaftern zugesagt werden

An der Westpfalz-Klinikum GmbH sind neben der Stadt Kaiserslautern auch der Kreis Kusel und der Donnersbergkreis beteiligt. Sie müssen in der kommenden Woche über weitere Kredite abstimmen. Der Landkreis Kusel soll rund 3,8 Millionen Euro bezuschussen, für den Donnersbergkreis stehen etwa 2,3 Millionen Euro zur Diskussion. Die Höhe der Kredite ergibt sich durch die Anteile an der Trägergesellschaft.

Strukturelle Probleme betreffen auch das Westpfalz-Klinikum

Das Klinikum hat wie die meisten Kliniken in Deutschland massiv Probleme mit gestiegenen Kosten für Energie, dem Fachkräftemangel aber auch die weggefallenen Gelder vom Bund sorgen für die negativen Prognosen für 2023. Nachdem die Ausgleichszahlung und die Aufschläge wegen der Corona-Pandemie weggefallen sind, fehlt es überall an Geld.

Geld an Westpfalz-Klinikum wird nur geliehen

Auch wenn im Donnersbergkreis und in Kusel wie im Stadtrat in Kaiserslautern für die Überbrückungshilfe gestimmt wird, die vielen Millionen Euro muss das Westpfalz-Klinikum an die Geldgeber zurückzahlen, sie sind kein Geschenk. Die Überbrückungskredite sollen erst mal bis Ende Oktober laufen, um Westpfalz-Klinik-GmbH Zeit zu verschaffen. Bis dahin soll ein Gesamtfinanzierungskonzept stehen - mit Hoffnung auf mögliche Hilfen vom Bund.