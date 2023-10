Cannabis-Plantagen in Pirmasens und Ludwigshafen ausgehoben

Der Polizei in Pirmasens und Ludwigshafen ist ein großer Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Ermittler konnten zwei professionelle Hanf-Plantagen ausheben. Es gab mehrere Festnahmen.

Mehrere Monate hatten Rauschgift-Fahnder nach Angaben der Polizei intensiv gegen die Beschuldigten ermittelt. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass in einer Industriehalle in einem Vorort von Pirmasens und in einem leerstehenden mehrstöckigen Wohnhaus in Ludwigshafen größere Cannabis-Plantagen betrieben werden. Wie die Polizei nun mitteilt, erfolgte am vergangenen Mittwoch der Zugriff.

1.000 Cannabis-Pflanzen in Pirmasens sichergestellt

In der Industriehalle bei Pirmasens entdeckten die Ermittler etwa 1.000 fast erntereife Hanf-Pflanzen. Ausgestattet war die Halle mit professioneller Technik zur Pflanzenaufzucht, etwa Licht und Belüftung. Laut Polizei hatten die sichergestellten Hanf-Pflanzen eine Höhe von etwa zwei Metern.

Polizei beschlagnahmt 600 Hanf-Pflanzen in Ludwigshafen

Ein ähnliches Bild ergab sich den Beamten in einem unbewohnten Gebäude in Ludwigshafen. Auch dort konnten die illegalen Cannabis-Pflanzen unter besten Bedingungen gedeihen. Rund 600 Pflanzen mit einer Höhe von etwa anderthalb Metern wurden in Ludwigshafen sichergestellt.

Cannabis als Droge Cannabis ist eine Hanfpflanze. Werden Teile der weiblichen Hanfpflanze (meist Cannabis sativa, Cannabis indica oder deren Hybriden) konsumiert, können diese eine berauschende Wirkung entfalten. Das Rauschmittel stammt dabei aus den Blütenspitzen und Blättern oder dem Cannabisharz und enthält den psychoaktiven Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Als Droge wird Cannabis fast ausschließlich geraucht, oft vermischt mit Tabak. In kleinen Dosen erzeugt Cannabis Euphorie, Angstverlust, Beruhigung und Schläfrigkeit. Insbesondere der Konsum in jüngeren Jahren birgt allerdings ein hohes Risiko für langfristige Schäden. Todesfälle, die direkt auf Cannabis zurückgeführt werden, sind selten. Das Abhängigkeitsrisiko von Cannabis ist komplex und variabel. Es besteht die Möglichkeit einer Toleranzentwicklung bei wiederholtem Konsum sowie eines Entzugssyndroms bei Cannabisentzug.

Sechs Tatverdächtige festgenommen

Insgesamt konnten im Rahmen der Razzia an beiden Standorten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 34 Jahren festgenommen werden. Sie wurden noch am Mittwoch beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen alle Festgenommenen Haftbefehle erlassen. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Ein weiterer Tatverdächtiger wurde bereits am Abend zuvor bei einer Fahrzeugkontrolle festgenommen. Der 25-Jährige hatte laut Polizei 2 Kilo Marihuana bei sich. Auch gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Ob der 25-Jährige etwas mit den Drogen-Plantagen zu tun hat und in welchem Verhältnis er zu den anderen Festgenommen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.