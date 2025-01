Blog: Gaffer behindern Polizeieinsatz in Kaiserslautern, Wohnungsbrand in Pirmasens, Bewährungsstrafe für Reichsbürger aus Kreis Kusel

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog erfahren Sie es.

16:35 Uhr ++ Polizistinnen bei Mehlingen verletzt ++ Bei einem Unfall auf der A63 bei Mehlingen im Kreis Kaiserslautern sind gestern Nachmittag zwei Polizistinnen leicht verletzt wurden. Ein Autotransporter hatte den Kleinbus der beiden Beamtinnen offenbar übersehen und war zum Überholen ausgeschert. Die Polizistin musste scharf bremsen - daraufhin fuhr ein anderes Auto in den Bus, weil er zu wenig Sicherheitsabstand gehalten hatte. Beide Polizistinnen wurden leicht verletzt. Wie es den Hunden geht, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Autotransporter geben können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 16:30 Uhr.

14:49 Uhr ++ Gaffer behindern Polizeieinsatz in Kaiserslautern ++ Mehrere Gaffer haben die Polizei am Kaiserslauterer Hauptbahnhof vor Probleme gestellt. Die Polizisten waren eigentlich vor Ort, weil zwei Männer in Streit geraten waren – ein Mann hatte dem anderen mit einem Kugelschreiber ins Ohr gestochen. Als die Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, mussten sie gegen mehrere Gaffer Platzverweise aussprechen. Diese konnten sie nur durchsetzen, weil sie den Menschen Konsequenzen androhten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 14:30 Uhr.

13:21 Uhr ++ Bewährungsstrafe und Arbeitsstunden für Reichsbürger ++ 10 Monate Haft auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit - so lautet das Urteil des Landgerichtes Zweibrücken gegen einen 66-jährigen mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Kreis Kusel. Er hatte nach Ansicht des Gerichtes den Staat verunglimpft und Briefe mit verfassungsfeindlichen Inhalten an Behörden geschickt. Das Gericht sprach von einer abstrakten Gefahr durch den Mann, hatte ihm aber zugute gehalten, dass er sich im Prozess ausführlich geäußert hatte. Der Mann kann nun innerhalb einer Woche Revision gegen das Urteil einlegen. Zweibrücken Landgericht Zweibrücken hat geurteilt Bewährungsstrafe für Reichsbürger aus Kreis Kusel Das Landgericht Zweibrücken hat den Mann zu einer 10-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er Arbeitsstunden leisten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 13:30 Uhr.

12:10 Uhr ++ Welches Tier hat ein Schaf in Kaiserslautern gerissen? ++ Welches Tier hat am Wochenende ein Schaf in Kaiserslautern getötet? Das untersuchen jetzt Experten vom Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt bei Kaiserslautern. Es gibt demnach den Verdacht, dass das Schaf von einem großen Beutetier getötet wurde. Durch einen DNA-Test wollen die Experten herausfinden, ob es möglicherweise ein Luchs oder ein Wolf war. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 11:30 Uhr.

9:52 Uhr ++ Feuer in Pirmasens: Akku von E-Bike offenbar in Brand geraten ++ In Pirmasens hat es am späten Montagabend im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Der Polizei zufolge könnte der Akku eines E-Bikes, das auf dem Balkon der Wohnung stand, in Brand geraten sein. Die Feuerwehr habe zunächst die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht und anschließend das Feuer schnell löschen können. Die sechs Menschen, die in der Wohnung waren, in der das Feuer ausgebrochen war, seien vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Schadens steht laut Polizei noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:44 Uhr ++ Feuer im Krankenhaus Pirmasens: Staatsanwaltschaft mit neuen Details ++ Im vergangenen Mai hatte es in einem Patientenzimmer im Pirmasenser Krankenhaus gebrannt: Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken weitere Einzelheiten mitgeteilt. Demnach hat ein Patient in dem Zimmer damals seine Bettdecke mit einem Feuerzeug angezündet. Im betroffenen Zimmer ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Der Mann war laut Staatsanwaltschaft bei der Tat krankheitsbedingt schuldunfähig. Er soll jetzt möglicherweise dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 9:30 Uhr.

8:43 Uhr ++ Westpfalz wartet auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hochrisikospilen beim Fußball ++ Das Bundesverfassungsgericht will am Vormittag darüber entscheiden, ob die Deutsche Fußball Liga an Polizeikosten für Hochrisikospiele beteiligt werden darf. Auch in Rheinland-Pfalz wird das Urteil mit Spannung erwartet. Hier gelten zum Beispiel die Partien zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC als Hochrisikospiele SWR-Reporter Armin Angele berichtet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 8:30 Uhr.

6:52 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Heute früh ist es überall frostig und örtlich neblig. Am Tage scheint nach Auflösung des Nebels nochmal oft die Sonne. Nur lockere Wolken ziehen durch. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen ein Grad bei Dunst in der Westpfalz und 4 Grad im Pfälzer Wald. Wind weht kaum. Frostig schönes Wetter in Zweibrücken mit Sonnenschein und blauem Himmel SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Kein Eiswein in der Westpfalz ++ Im Gegensatz zur Südpfalz, wo in der vergangenen Nacht Eiswein gelesen wurde, gibt’s in der Westpfalz in diesem Jahr keinen Eiswein. Die Weingüter in der Region sagen unter anderem, dass der Aufwand zu groß ist. Außerdem sei auch die Weinlese im vergangenen Herbst nicht gut gewesen. Es gab zu viele kranke und erfrorene Trauben, berichten beispielsweise Winzer aus dem Alsenztal im Donnersbergkreis. Die wenigen guten Trauben habe man deshalb schon im Herbst alle geerntet. Und keine Trauben für den Eiswein übriggelassen. Schon 2023 war die Eisweinernte in Rheinland-Pfalz mager ausgefallen. Für die Eiswein-Ernte im Winter muss es übrigens Temperaturen von mindestens minus sieben Grad haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr ++ Himmelsspekatakel für Hobby-Astronomen in Kaiserslautern ++ Der Januar ist für viele Hobby-Astronomen in der Westpfalz ein ganz besonderer Monat. Schon jetzt kann man vier Planeten in einer Linie am Himmel mit dem bloßen Auge erkennen, sagt Andreas Rueff. Er betreibt gemeinsam mit der RPTU Kaiserslautern die Sternwarte. Am 21. Januar sollen dann sogar sechs Planeten am Himmel zu sehen sein. Für Neptun und Uranus braucht es allerdings ein Teleskop. Wo Sie die Planeten besonders gut zu sehen kriegen, auf SWR Kaiserslautern finden Sie einen ausführlichen Überblick zur Faszination All. Kaiserslautern Planeten-Schauspiel am Himmel Spektakel für Hobby-Astronomen in Kaiserslautern Das große Planeten-Raten: Fast alle Planeten stehen im Januar quasi in einer Linie am Himmel, vier davon sind mit dem bloßen Auge zu erkennen, ein echtes Himmelsspektakel! 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr ++ ZW: Urteil gegen mutmaßlichen Reichsbürger soll heute gesprochen werden ++ Vor der Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil im Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger erwartet. Verantworten muss sich ein 66-Jähriger aus dem Kreis Kusel. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, 2018 in Bayern insgesamt 20 Briefe verschickt zu haben - und zwar an Behörden wie Gefängnisse oder Polizei-Dienststellen. Die Briefe enthalten laut Staatsanwaltschaft Gedankengut der Reichsbürger. Zweibrücken Landgericht Zweibrücken hat geurteilt Bewährungsstrafe für Reichsbürger aus Kreis Kusel Das Landgericht Zweibrücken hat den Mann zu einer 10-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er Arbeitsstunden leisten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

19:45 Uhr ++ Verkaufsoffene Sonntage in der Westpfalz ++ Auch in diesem Jahr kann in der Westpfalz wieder sonntags geshoppt werden. Genauer gesagt an vier Tagen pro Stadt. In Pirmasens ist der erste verkaufsoffene Sonntag während der Landgrafentage am 6. April. Weitere folgen im August, September und November. Auch am 6. April ist der erste verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern, denn da findet "Lautern blüht auf" statt. Während der Lautrer Kerwe im Mai und Oktober kann auch gebummelt werden - dazu noch Ende November zum Weihnachtsmarkt. Zweibrücken ist ebenfalls dabei. Dort sind die Geschäfte am 30. März, und dann nochmal im Juni, August und Ende November an einem Sonntag geöffnet. Und auch in Kirchheimbolanden geht Shoppen am Sonntag - und zwar am 9. März, dazu noch im Mai, August und Oktober. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 16:30 Uhr.

17:49 Uhr ++ Autofahrer schläft mitten auf der Hauptverkehrsstraße ++ Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei in Kaiserslautern am Sonntagmorgen. Ihr wurde ein Auto gemeldet, das quer auf einer Hauptverkehrsstraße stand. Der Fahrer saß am Steuer und schlief. Ein Test ergab, dass er Alkohol getrunken hatte. Die Polizei parkte den Wagen um - und zeigte den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr an. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 16:30 Uhr.

16:29 Uhr ++ Hallenbäder erhöhen Preise ++ Gestiegene Kosten machen auch den Hallenbändern in der Westpfalz zu schaffen. Einige haben deshalb die Eintrittspreise erhöht - zum Teil haben sie auch die Tarife verändert. So ist der Tageshöchstsatz für einen Erwachsenen im Vitalbad Pfälzer Bergland in Kusel von 6,50 Euro auf 8 Euro gestiegen - und der Frühschwimmer-Tarif ist weggefallen. Das Bad reagiert damit auf die gestiegenen Betriebskosten. Auch das Plub in Pirmasens hat umgestellt und ist seit Jahresbeginn etwas teurer geworden. Drei Stunden Schwimmen kosten statt 5 nun 6 Euro Eintritt. Höhere Eintrittspreise sind auch beim Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach und dem Felsland Badeparadies in Dahn möglich. Dort hat es seit Jahren keine Erhöhung gegeben, weshalb die Kommunen über eine Anpassung nachdenken. Jedoch ist noch nichts entschieden. Unverändert sind die Eintrittspreise im Monte Mare Kaiserslautern, dem Badeparadies Zweibrücken und dem Kibo Bad Kirchheimbolanden. Dort soll das Schwimmen in diesem Jahr nicht teurer werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 15:30 Uhr.

12:39 Uhr ++ Bauarbeiten an der B270 ++ Wer von Queidersbach nach Kaiserslautern fahren möchte, sollte diese Woche lieber den Umweg über Hohenecken in Kauf nehmen. Hintergrund: Auf der Breitenau wird die Kreisstraße voll gesperrt – außerdem gibt es eine Ampel an der Einmündung zur Bundesstraße 270. Dort wird die Eisenbahnbrücke erneuert – dafür laufen diese Woche die Vorbereitungen. Im Frühjahr soll die Kreisstraße dann erneut für längere Zeit gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 12:30 Uhr.

12:37 Uhr ++ Jugendherbergen in der Westpfalz mit mehr Übernachtungen ++ Im vergangenen Jahr haben mehr Menschen in den Jugendherbergen in der Westpfalz übernachtet als noch 2023. Die Leiter der Jugendherbergen ziehen eine positive Bilanz. Besonders zufrieden ist man mit der Zahl der Übernachtungen in der Jugendherberge in Pirmasens: Die hatte bereits 2023 einen Rekord aufgestellt – und diesen im vergangenen Jahr mit rund 35.000 Übernachtungen nochmal übertroffen. Auch auf der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel wurden mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr gezählt – die Jugendherbergen in Dahn, Hochspeyer und in Wolfstein konnten die Zahlen ungefähr gleich halten. Insgesamt gab es in den fünf Jugendherbergen in der Westpfalz im vergangenen Jahr rund 114.000 Übernachtungen. Große Bauarbeiten stehen nach Angaben des Zentralverbandes in diesem Jahr nicht an – lediglich die Herberge auf der Burg Lichtenberg bekommt eine neue Buffet-Anlage. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 12:30 Uhr.

11:19 Uhr ++ Ein Mini-Wald für Kaiserslauterns Innenstadt? ++ Ein kleiner Wald, der zwischen den Häusern der Kaiserslauterer Innenstadt in die Höhe ragt - diese Idee will der Verein Klima Lautern umsetzen, der im vergangenen Jahr aus einer Bürgerbewegung hervorgegangen ist. Ein solcher Mini-Wald könne sich positiv auf das Stadt-Klima auswirken, erklärt Petra Neumahr aus dem Verein. Für den Wald bräuchte es eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort werde der Verein vom Umweltausschuss der Stadt unterstützt. Eine Stiftung habe zugesagt, die Kosten für den Wald zu übernehmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 10:30 Uhr.

10:26 Uhr ++ Albert-Schweitzer-Gymnasium Kaiserslautern wird 150 ++ Das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Kaiserslautern wird in diesem Jahr 150 Jahre alt - und das wird in dieser Woche gefeiert. Heute findet um 16 Uhr zum Beispiel eine Vernissage statt - sie wird vom Kunstgrundkurs der 12. Stufe veranstaltet. Später wird dann das Schulgebäude mit einer spektakulären Lichtinstallation beleuchtet. Und am Dienstagmorgen veranstaltet das ASG eine Gedenkfeier zu Ehren Albert Schweitzers in der Martinskirche. Albert Schweitzer gilt als einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 9:30 Uhr.

9:46 Uhr ++ In Kaiserslautern beginnt Sammlung der Weihnachtsbäume ++ Ab heute werden in Kaiserslautern die Weihnachtsbäume abgeholt. Es darf kein Weihnachtsschmuck mehr dran sein. Die Stadtbildpflege weist darauf hin, dass die Bäume bis zum 24. Januar parallel mit der Biotonne abgeholt werden. Biotonne und Bäume werden mit zwei verschiedenen Fahrzeugen abgeholt - daher könne es passieren, dass Baum und Tonne nicht zeitgleich abgeholt werden. Video herunterladen (74,2 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 9:30 Uhr.

9:14 Uhr ++ Beginn der Kastrationswochen für Katzen im Kreis Kusel ++ Der Tierschutzverein im Kreis Kusel beteiligt sich ab heute wieder an den landesweiten Katzen-Kastrationswochen. Katzenbesitzer bekommen einen Zuschuss, wenn sie ihre Tiere in den kommenden zwei Wochen kastrieren lassen. In dem Fall gehen die Katzenbesitzer zu den Tierärzten im Kreis Kusel, die bei der Aktion mitmachen und lassen dort ihre Tiere kastrieren. Danach reichen sie die entsprechende Bescheinigung beim Tierschutzverein ein und der erstattet 20 Prozent der Kosten. Von der Aktion erhofft sich der Tierschutzverein, dass es künftig weniger freilebende Hauskatzen im Kreis Kusel gibt – denn eine Katze kann in zwei Jahren bis zu vierzig Nachkommen zur Welt bringen. Nach Angaben einer Sprecherin nehmen jedes Jahr rund 100 Katzenbesitzer an der Aktion teil. Andere Tierschutzvereine in der Westpfalz beteiligen sich nicht daran. In Kaiserslautern gibt es zum Beispiel das ganze Jahr über für Bedürftige Zuschüsse, wenn sie ihre Katzen kastrieren lassen. In Kusel gibt es derzeit Zuschüsse für Bürger, die ihre Katzen kastrieren lassen. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 8:30 Uhr.

6:44 Uhr ++ Frau bei Hausbrand in Kaiserslautern gestorben ++ Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ist am Wochenende eine Frau ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr die 68-Jährige nur noch tot aus dem brennenden Haus bergen. Alle Informationen finden Sie in unserem Artikel: Kaiserslautern Brandursache noch unklar Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Kaiserslautern Am Samstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus im Osten von Kaiserslautern gebrannt. Eine 68-Jährige ist dabei gestorben. 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:21 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz: sonnig und kalt ++ In der Westpfalz ist es heute vielerorts sonnig und kalt, bei Temperaturen von minus zwei bis plus ein Grad. Heute am Tag scheint verbreitet die Sonne. Dabei bleibt es aber winterlich kalt mit maximal minus einem Grad im Nordpfälzer Bergland und null bis plus ein Grad am Glan. Der Nordostwind weht überwiegend schwach. Frostig schönes Wetter, hier in Zweibrücken, mit Sonnenschein und blauem Himmel. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 6:30 Uhr.