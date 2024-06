Blog: ++ Neue Baustelle auf der A6 bei Kaiserslautern ++ Nach Kommunalwahl: Neue Ordnung im Stadtrat Kaiserslautern ++ Sembach: Polizei ermittelt Exhibitionist ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Mittwoch, 12. Juni

++ Neue Baustelle auf der A6 bei Kaiserslautern ++

6:18 Uhr

Auf der A6 bei Kaiserslautern müssen sich Autofahrer ab heute für mehrere Wochen auf Verkehrsbehinderungen in Richtung Saarbrücken einstellen. Die Brücke an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West muss repariert werden. Laut Autobahn GmbH wird der gesamte Verkehr in Richtung Saarbrücken über die Fahrspuren Richtung Mannheim umgeleitet. Die Anschlussstelle soll dennoch wie gewohnt zur Verfügung stehen. Besonders zu den Stoßzeiten ist in diesem Bereich wegen der Verkehrsumleitung mit Stau zu rechnen. Auch auf der B270 soll es Tagesbaustellen geben, wenn das Baustellen-Gerüst aufgebaut wird und Arbeiten an der Unterseite der Brücke anstehen. Die Brückenabdichtung an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West wird erneuert und die Fahrspur der Autobahn in Richtung Saarbrücken bekommt eine neue Asphaltschicht. Die Arbeiten sollen bis Oktober dauern.

Dienstag, 11. Juni

++ Nach Kommunalwahl: Neue Ordnung im Stadtrat Kaiserslautern ++

17:30 Uhr

Im Stadtrat Kaiserslautern verändert sich nach der Kommunalwahl einiges. Die SPD kann ihren ersten Platz zwar verteidigen, allerdings nur knapp. Der große Gewinner ist die AfD.

++ Sembach: Polizei ermittelt Exhibitionist ++

16:15 Uhr

Am Wochenende hat sich ein Mann in Sembach vor Kindern entblößt. Die Polizei konnte ihn inzwischen identifizieren.

++ Miroslav Klose neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg ++

14:50 Uhr

Miro Klose ist neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg. Wir haben die Menschen in Kaiserslautern gefragt, was sie davon halten.

++ Ein bisschen Spaß muss sein - Pfälzer Mundart ++

12:20 Uhr

Englisch, Französisch und Latein waren gestern… Wie wär’s mit Pfälzisch als neue Fremdsprache? Awwer uffbasse – Lehrer Johannes verzweifelt schon bei seiner ersten Schulstunn uff Pälzisch...

++ KL: Neuer Dienstleister für die Schulbuchausleihe steht fest ++

8:50 Uhr

Dass es einen neuen Dienstleister für die Schulbuchausleihe in Kaiserslautern geben wird, war bekannt, wer es wird, war noch nicht klar. Jetzt steht es fest: Die Stadt hat den Personaldienstleister WR Service aus Kaiserslautern dafür ausgewählt, das hat Geschäftsführer Michael Blauth bestätigt. Ab dem kommenden Schuljahr verteilen sie dann die Bücher an die Schulen. Die Buchhandlung Thalia hatte im März mitgeteilt, dass sie die Schulbuchausleihe nicht mehr übernehmen will, weil es bei der Organisation immer wieder Probleme gab.

++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben ++

7:37 Uhr

Die Fallschirmjäger aus Zweibrücken trainieren ab heute auf den Flugplätzen in Zweibrücken, Saarbrücken und Düren. Drei Tage dauert die Übung, etwa 200 Soldatinnen und Soldaten sind dabei, hat die Stadt Zweibrücken mitgeteilt. Außerdem sollen zehn Radfahrzeuge und ein Kettenfahrzeug beteiligt sein.

++ Das Lesefestival "Lautern liest" beginnt ++

6:50 Uhr

Das Pfalztheater Kaiserslautern, Buchhandlungen, Schulen und viele andere Vereine in der Stadt veranstalten zum zwanzigsten Mal das Festival. Es dauert elf Tage, an denen es viele Veranstaltungen rund ums Lesen gibt. Zum Beispiel können Kinder von vier bis sechs Jahren morgen in der Kita Kunterbunt verschiedenen Geschichten zuhören. Die Bücher werden von der Frauengemeinschaft "Inner Wheel" vorgelesen. Für FCK-Fans gibt es am Donnerstag einen "Betze Extrem"-Talk im Büchergeschäft Thalia. Dort spricht Journalist Andreas Erb ab 19:30 Uhr mit FCK-Insidern. Diskutiert wird dann über die aktuelle Lage und Perspektiven der Roten Teufel. Außerdem gibt es unter anderem Lesungen in vielen Geschäften, Bibliotheken und Kirchen. Das komplette Programm finden Sie auf den Internetseiten der Stadt.

++ Kommunalwahl: letzte Ergebnisse sollen heute kommen ++

6:27 Uhr

Nach der Kommunalwahl stehen in einigen Wahlbezirken in der Westpfalz noch die Ergebnisse aus. So sind bei den Kreistagen Kaiserslautern, Südwestpfalz und Kusel sowie dem Stadtrat Pirmasens noch keine offiziellen Zahlen bekannt. Die vorläufigen Endergebnisse werden im Laufe des Tages erwartet. Alle Informationen rund um die Wahlen finden Sie in unserem Wahlticker:

Montag, 10 Juni

++ FCK verpflichtet Jannis Heuer vom SC Paderborn ++

18:15 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat Abwehrspieler Jannis Heuer vom SC Paderborn verpflichtet. Er sei ein zweikampfstarker und dynamischer Verteidiger, der in den vergangenen drei Jahren schon seine Qualitäten in der 2. Fußball Bundesliga unter Beweis gestellt habe, so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Der FCK freue sich darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten am Betze zu begleiten. Jannis Heuer sagte als neuer Roter Teufel: "Über das Stadion und die Fans muss man natürlich keine Worte verlieren, das war auch als Spieler der Auswärtsmannschaft schon ein echtes Erlebnis."

++ B10 wegen Unfall bei Pirmasens gesperrt ++

16:55 Uhr

Die B10 ist aktuell wegen eines Unfalls in Höhe des Beckenhofs bei Pirmasens in Fahrtrichtung Landau gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Strecke noch bis etwa 18 Uhr gesperrt bleibt. Ein 57-Jähriger hatte sich nach Polizeiangaben mit seinem Auto überschlagen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht klar.

++ Prozess wegen Cannabis-Plantage in Pirmasens ++

16:20 Uhr

Vor dem Landgericht Zweibrücken hat heute der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die drei Cannabis-Plantagen betrieben haben sollen. Eine davon mit rund 1.000 Pflanzen war in Pirmasens, eine weitere mit 600 Pflanzen in Ludwigshafen. Außerdem sollen die Angeklagten mindesten zwei Kilogramm Cannabis aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben. Insgesamt waren im Oktober vergangenen Jahres sechs Verdächtige verhaftet worden - gegen die vier anderen gibt es gesonderte Gerichtsprozesse. Für diesen Prozess sind vier weitere Termine angesetzt.

++ Mann soll Frau in Pirmasens mit Waffe bedroht haben ++

15:15 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Montagvormittag im Parkhaus der ehemaligen Schuhfabrik in der Schachenstraße mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Frau bedroht und Geld gefordert haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter bisher nicht finden.

++ Neue Wählergruppe im Kreis Kusel stärkste Kraft ++

13:15 Uhr

Die neue "Wählergruppe Danneck" hat bei den Kommunalwahlen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für Aufsehen gesorgt. Mit 27,2 Prozent der Stimmen wird das vom Rammelsbacher Ortsbürgermeister Thomas Danneck gegründete parteiunabhängige Bündnis direkt deutlich stärkste Fraktion im Verbandsgemeinderat

++ Personal ist knapp - weniger Einbürgerungen im Donnersbergkreis ++

11:41 Uhr

Im Donnersbergkreis werden zurzeit weniger Menschen eingebürgert als in anderen Kommunen der Westpfalz. Das hat eine Nachfrage bei den Städten und Kreisen bei uns in der Region ergeben. Das liegt daran, dass der Donnersbergkreis nach eigenen Angaben mit seiner Arbeit nicht hinterherkomme. 130 Menschen wollten dort vergangenes Jahr eingebürgert werden. Aber nur 30 Anträge konnten bearbeitet werden. Der Grund: Die Verwaltung ist unterbesetzt. Allerdings wollen auch in diesem Jahr viele Menschen einen deutschen Pass. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen vor knapp neun Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. Das hat mir zum Beispiel die Stadt Pirmasens gesagt. Die Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind, haben mittlerweile ihre komplette Aufenthaltszeit erreicht. Das heißt, wenn sie bleiben wollen, beantragen sie jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

++ Geldautomaten der Sparkasse in Contwig zeitweise gesperrt ++

9:40 Uhr

Die Geldautomaten der Sparkasse in Contwig in der Südwestpfalz stehen ab sofort nachts und am Wochenende nicht mehr zur Verfügung. Grund sind Sicherheitsrisiken.

++ Kaiserslautern: Symposium für Katastrophenschutz ++

8:20 Uhr

Wie kann man Katastrophen künftig besser bewältigen? Um diese Frage kümmert sich ein neues Forschungszentrum für Katastrophenschutz, das Ende vergangenen Jahres an der RPTU Kaiserslautern gegründet wurde. In ihm arbeiten Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen. Heute hält das Zentrum sein erstes Symposium ab. Dabei werden verschiedene Forscher Vorträge halten - unter anderem zur Arbeit des Technischen Hilfswerkes bei Katastrophen oder die Bedeutung von Wasserwirtschaft für den Katastrophenschutz. Insgesamt haben sich für das Symposium an der RPTU Kaiserslautern 70 Forschende angemeldet.

++ Veranstaltungen zur Aktionswoche Alkohol in Pirmasens ++

7:31 Uhr

"Wem schadet dein Drink?" Um diese Frage geht es von heute heute Donnerstag bei der Aktionswoche Alkohol in Pirmasens. Nach Angaben der Stadt zielt die bundesweite Präventionskampagne darauf ab, über die Risiken und Folgen von Alkohol zu informieren. Los geht die Aufklärungskampagne zu Risiken von Alkohol mit einem Jungendkinoabend im Jugendhaus ONE. Passend zum Thema gibt es dort alkoholfreie Cocktails. Am Dienstag lädt die Stadt dann zum Sportplatz am Wedebrunnen ein. Zu einem sportlichen Abend ohne Alkohol. Um das Thema Alkohol auch wissenschaftlich aufzuarbeiten, gibt es am Donnerstag im Rahmen der Aktionswoche einen Vortrag. Unter dem Motto "Wem schadet dein Drink?" erfahren Interessierte im Theo-Schaller-Saal alles über die Auswirkungen von Alkohol auf die Familie und die Gesellschaft. Außerdem wird ein Theaterstück zum Thema aufgeführt. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion mit der Polizei und mit Suchtberatern. Der Eintritt ist frei.

++ Alle Informationen zur Wahl ++

6:49 Uhr

Wie die Wahlen im Westen der Pfalz gestern gelaufen sind, kurze Interviews und Einschätzungen finden Sie hier:

++ Nach der Wahl: Heute sind nicht alle Verwaltungen erreichbar ++

6:42 Uhr

Wer heute etwas bei Rathäusern und Verwaltungen zu erledigen hat, muss damit rechnen, dass er vor verschlossenen Türen steht. Wegen der gestrigen Wahl haben viele Verwaltungen in der Westpfalz geschlossen oder sind nur eingeschränkt erreichbar. Das hat beispielsweise die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitgeteilt. Dort ist das Bürgercenter heute komplett geschlossen. Auch in Zweibrücken bleibt die Verwaltung heute zu - lediglich die Tourist-Info und der Kartenvorverkauf im Behördenzentrum sind geöffnet. Wer also heute zu einer Behörde will, sollte vorher dort anrufen oder im Internet schauen, ob geöffnet ist.