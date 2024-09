6:10 Uhr

Fentanyl aus Tierarztpraxis geklaut

Fentanyl ist ein hochgiftiges Schmerzmittel, das unter anderem bei der Anästhesie zum Einsatz kommt. Und: Es wird in der Drogenszene genommen. Geschnupft, gespritzt, geraucht oder geschluckt. Unbekannte haben jetzt aus einer Tierarztpraxis in Birkenfeld Fentanyl gestohlen. Es lagerte zusammen mit anderen Medikamenten in einem Tresor. Er wurde wahrscheinlich mit einem Schubkarren abtransportiert. Die Polizei warnt: Die Einnahme von Fentanyl ist lebensgefährlich! Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, sollen sich bei der Polizei in Birkenfeld melden: