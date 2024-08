7:35 Uhr Prüfer: Hausbesitzer sollten Zustand älterer Gebäude überwachen Der Hoteleinsturz im Moselort Kröv mit zwei Toten - ein schreckliches Unglück, das ich so in Deutschland nicht für möglich gehalten hätte. Gibt es hier nicht zahlreiche Bauvorschriften und Genehmigungsverfahren, die genau so etwas verhindern sollen? Der Verband der rheinland-pfälzischen Prüfingenieure ruft jetzt Besitzer älterer Gebäude dazu auf, den Zustand ihrer Häuser regelmäßig im Blick zu behalten. Der Vorsitzende des Verbands Martin Hoffmann sagte dem SWR, er halte es für unrealistisch, dass die Behörden alte Häuser regelmäßig unter die Lupe nehmen. Das Baurecht sehe vor, dass der Eigentümer einer Immobilie für deren Zustand verantwortlich sei. Kröv Eigentümer alter Gebäude in der Verantwortung Nach Hoteleinsturz in Kröv: Ingenieur appelliert an Besitzer, mehr zu kontrollieren Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen Prüfingenieure ruft Besitzer von alten Häusern zu regelmäßigen Gebäudekontrollen auf. So könnten beispielsweise Risse entdeckt werden.

7:25 Uhr Unwetterschäden Teil zwei Nicht nur im Raum Trier hat es Unwetter-Schäden gegeben, auch die Vorder- und Südpfalz war betroffen. In Jockgrim fiel stundenlang der Strom aus. In Hagenbach im Kreis Germersheim stand die Friedhofsstraße unter Wasser. Auf der B37 stürzten zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim mehrere Bäume auf die Fahrbahn. Im Hunsrück wurden etwa bei Laubach Straßen überflutet, auch Keller liefen voll, so die Polizei. Im Kreis Neuwied stürzten bei Erpel und Bad Hönningen Bäume auf die B42. In Remagen musste die Feuerwehr unter anderem den Keller der Polizeiwache leer pumpen.

7:10 Uhr 🚗 Der Blick auf die Straßen Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist - grau! 2023 hatten nach Angaben des ADAC fast 80 Prozent aller neu zugelassen Pkw die langweiligen Farben grau/silber, schwarz oder weiß. Solltet ihr gerade im Stau stehen, könnt ihr das ja mal überprüfen. Wenn ihr gar nicht erst in einen Stau geraten wollt, dann klickt am besten hier. Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:00 Uhr Welche Sportart wird 2028 olympisch? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Seid ihr auch traurig, dass die Olympischen Spiele vorbei sind? Ich hatte dieses Jahr viel Spaß beim Schauen, und neben den altbekannten Klassikern (Turnen gucke ich am liebsten) fand ich auch die neuen olympischen Sportarten und Wettkampfformate wie zum Beispiel Breaking, Speed-Klettern oder Kajak-Cross sehr interessant. Bei den nächsten olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles wird es im Vergleich zu Paris wieder einige Änderungen geben. Das Breaking zum Beispiel verschwindet, dafür kommen andere Sportarten neu hinzu oder erleben ein Comeback. Welche Sportart wird 2028 in Los Angeles nicht olympisch sein? Flag Football Cricket Karate Lacrosse irrelevant: Flag Football

irrelevant: Cricket

richtige Antwort: Karate

irrelevant: Lacrosse Die gegebene Antwort ist

6:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Im Strafprozess gegen einen mutmaßlichen Rechtsterroristen der sogenannten "Kaiserreichsgruppe" will das Düsseldorfer Oberlandesgericht heute sein Urteil fällen. Dem 50-jährigen Angeklagten wird unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der Mann hatte im Prozess seine Beteiligung an Umsturzplänen gestanden. In der Debatte über den Bundeshaushalt 2025 hatte SPD-Chefin Saskia Esken bis zum 14. August, als heute, eine Frist zur Lösung des Konflikts innerhalb der Regierungsparteien gefordert. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (ebenfalls SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wollten den Streit bis Mitte August beigelegt haben. Informationen zum Stand der Dinge könnte am späten Vormittag die Regierungs-Pressekonferenz in Berlin bringen. Vier mutmaßliche Mitglieder einer Drogenhändler-Bande müssen sich ab heute am Landgericht Aachen wegen Beschaffens und Versendens von Captagon verantworten. Die Drogen sollen einen Verkaufswert von 58 Millionen Euro gehabt haben und teils mit legaler Versandware nach Australien, Saudi-Arabien, Katar und Bahrain geliefert worden sein. Nach den Olympischen Sommerspielen ist vor Beginn der neuen Fußball-Saison: Auf europäischer Ebene spielen heute Abend die Mannschaften von Real Madrid und Atalanta Bergamo im UEFA-Super Cup. Dabei treten traditionell der Champions League-Sieger sowie der Europa League-Gewinner der vergangenen Saison gegeneinander an.

6:15 Uhr 🥵 Auch heute wird es heiß in RLP Die Unwetterwarnungen aus der Nacht sind aufgehoben, aber Schauer und Gewitter dürfte es auch heute geben. Immerhin in der Pfalz startet der Tag mit Sonnenschein. Es wird wieder heiß: SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke sagt Temperaturen von bis zu 31 Grad voraus. Damit bleibt es aber trotzdem noch kühler als gestern. Den Temperaturrekord am bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland hat laut Deutschem Wetterdienst gestern Bad Neuenahr-Ahrweiler gebrochen: 36,5 Grad wurden dort gemessen - ein Rekord, auf den man vermutlich gerne verzichtet hätte. Video herunterladen (29,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Eine Woche ist der Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel her. Zwei Menschen starben. Bei den Bergungsarbeiten konnten sieben Menschen lebend aus den Trümmern befreit werden. Dann begann der Abriss der Ruine. Wie ist der Stand? Schätzungsweise tausende Menschen in Rheinland-Pfalz haben keinen oder keinen ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Allein die vom Land geförderte Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen fünf Jahren 1.500 Betroffene beraten und unterstützt. Sie geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Das klingt nach Herbst: Mitten in der heißesten Woche des Jahres wird in Rheinland-Pfalz der erste Federweißer gelesen. In Rheinhessen macht ein Weingut in Dexheim den Anfang.