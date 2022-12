Eisregen in Rheinland-Pfalz trifft am Montagfrüh den Berufsverkehr

In der Nacht und am morgigen Montag besteht die Gefahr von teils unwetterartiger Glatteisbildung. Mehr dazu im Unwetterclip(https://t.co/9nJKX5aVbF). Aktuelle Informationen zur Entwicklung auf https://t.co/c0actryFJD und in der #WarnWetter App.#Unwetter #Glatteis /V https://t.co/f8Y8YGya9w