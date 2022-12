Der Deutsche Wetterdienst warnt aufgrund von Regen in der Nacht bis in den Montagmorgen hinein vor Glatteisgefahr. Mehrere Schulen reagieren mit Ausfall oder Home-Schooling auf die Warnung.

Das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur teilt auf seiner Internetseite mit, dass es sich aufgrund der Wetterlage dazu entschieden hat, keinen Präsenzunterricht durchzuführen. Schüler würden ihre Materialien über den üblichen Wegen erhalten. Die Schule bietet nach eigenen Angaben auch eine Notbetreuung bis 11:15 Uhr an.

Home-Schooling an mehreren Schulen im Norden des Landes

Die Berufsbildende Schule Montabaur teilte mit, dass sich das Schulleiterteam dazu entschieden hat für den Montag auf Fernunterricht umzustellen. Auch die Realschule Plus Bad Ems-Nassau lässt aufgrund der Wettervorhersagen den Unterricht ausfallen. Schüler sollen ihre Materialien online erhalten. Nach Angaben der Schule gibt es für die Klassen 5-7 eine Notbetreuung.

Die Nicolas-August-Otto-Schule in Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis schreibt auf ihrer Internetseite, dass in Abstimmung mit einigen umliegenden Schulen am Montag Home-Schooling stattfindet. Auch das Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen stellt den Unterricht aufgrund der Vorhersagen auf Fernunterricht um. Für die 5-7 Klasse soll eine Notbetreuung eingerichtet werden.

Gymnasium auf der Karthause in Koblenz informiert Eltern

Das Gymnasium auf der Karthause in Koblenz schreibt auf der Internetseite, falls den Eltern der Schulweg zu gefährlich erscheine, könnten die Kinder zu Hause bleiben oder erst nach Entspannung der Lage in die Schule kommen. Die Abwesenheit des Kindes müsste aber im Sekretariat gemeldet werden.