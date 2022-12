Skifahren, Langlaufen und Rodeln - hier geht's

Fast überall im Land ist Schnee gefallen - Wintersportfans überlegen, ihre Skier auszupacken, Familien suchen ihren Schlitten. Wo kann ich aktuell auf die Piste?

Das Winterwetter lockt viele Menschen zurzeit raus aus den Häusern und rein in den Schnee. Wir haben exemplarisch nachgefragt, wo es in den kommenden Tagen im Land mit "Ski und Rodel gut" klappen könnte.

Hunsrück

Westerwald

Eifel

Pfälzerwald

Erste Anlaufstelle für viele Wintersportfans in Rheinland-Pfalz ist der Erbeskopf - er ist mit 816 Metern der höchste Berg in Rheinland-Pfalz und bietet 2,1 Pistenkilometer sowie drei Lifte. Hier kann man Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Rodeln oder einfach nur Wandern. Voraussetzung ist natürlich, die Wetterlage gibt es her. Und das ist gerade nicht der Fall, bedauert die zuständige Verbandsgemeinde Thalfang - trotz des Schnees, der in vergangenen Tagen auf dem Erbeskopf gefallen ist.

Der Erbeskopf im Hundrück ist ein beliebtes Ziel für Wintersportler. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wann es für den Betrieb der Lifte reicht, lasse sich im Vorfeld schwer abschätzen. Aktuelle Infos, wann die Skisaison auf dem Erbeskopf startet, veröffentlicht die Verbandsgemeinde im Internet.

Webcam auf dem Erbeskopf Wie sieht's aktuell auf dem Erbeskopf aus? Hier geht's zur Webcam! Die Bilder werden stündlich aktualisiert.

Schneefans, aufgepasst! Es gibt gute Nachrichten für alle, die einen Ausflug zum Schorrberg planen: Die Vorbereitungen für die Skisaison laufen seit 10. Dezember auf Hochtouren, am Freitagnachmittag, dem 16. Dezember, um 16 Uhr soll der Schlepplift in Betrieb genommen werden, sagte eine Sprecherin des Ski Clubs Bad Marienberg-Unnau. In etwa 500 Metern Höhe gibt's auf dem Schorrberg zwei Abfahrten mit Flutlicht und einen Doppelschlepplift. Am Schorrberg kann man auch Snowboarden, Langlauf-Ski und Schlitten fahren.

Auf dem Schorrberg in der Eifel werden auch Skikurse angeboten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Einen Winterspaß für die ganze Familie kann man auf dem Salzburger Kopf erleben, der dritthöchsten Erhebung im Westerwald: Auf rund 645 Metern wird Snowtubing angeboten, also Reifenrodeln. Nach Angaben des Wintersportvereins Salzburger Kopf ist die Snowtube zurzeit aber noch geschlossen, ebenso Skilift und Schlittenpiste. Und auch die Loipen sind noch nicht gespurt. Ob's am Wochenende doch noch was wird mit dem Winterspaß? Die Info wird täglich auf der Internetseite des Wintersportvereins Salzburger Kopf aktualisiert.

"Wintersport ist im Moment noch nicht möglich", heißt es am Schneetelefon des Skigebiets Hohe Acht in der Nähe des Nürburgrings. Wann es losgeht, ist noch unklar. Der Berg ist mit 747 Metern der höchste der Eifel, bietet bei passendem Schneewetter gute Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder. Rodelfans haben ein eigenes Rodelgelände mit mehreren Hängen, Langläufer locken Strecken zwischen 2,5 und 5 Kilometern. Das Schneetelefon der Hohen Acht ist rund um die Uhr unter der Nummer 02691 7741 zu erreichen.

Zu wenig Schnee liegt derzeit auch im Wintersportgebiet Schwarzer Mann bei Prüm. Nach Angaben der Verbandsgemeinde werden deswegen auch die Schneekanonen noch nicht angeworfen. Und die Aussichten? "Zum Wochenende wird das nichts mehr", schätzt ein Sprecher der Tourist-Info. Hinzu komme, dass die Skilift-Anlage noch nicht in Betrieb genommen werden kann: Die Talstation wurde bei der Flut im vergangenen Jahr beschädigt und sei noch nicht repariert. Aktuelle Infos zum Wintersportgebiet Schwarzer Mann veröffentlicht die Verbandsgemeinde im Internet.

Atemberaubende Aussichten bietet das Wintersportgebiet Schwarzer Mann in der Eifel. SWR

Immerhin: In der benachbarten Wolfsschlucht wird am Wochenende der Schlittenhang geöffnet, die Lifte werden nach Angaben der Verbandsgemeinde aber noch nicht in Betrieb genommen.

Im Pfälzerwald machen sich Wintersportfans am ehesten rund um den Donnersberg Hoffnung auf Schnee. Aber: Der ist aktuell ebenfalls Fehlanzeige! Langlauf- und Rodelfans müssen sich weiter gedulden.

Auch in der kommenden Woche, in den Tagen vor Weihnachten, sind die Aussichten für Schneefans eher schlecht - und das gilt für ganz Rheinland-Pfalz. Ab Montag wird es deutlich wärmer, sagt SWR-Meteorologin Claudia Kleinert.

Fazit: Wintersport ist in Rheinland-Pfalz zurzeit nur vereinzelt möglich. Winterfreunde kommen trotzdem auf ihre Kosten, denn zum Rodeln reicht ein schneebedeckter Hang. Und eine Schneewanderung hat auch ihren Reiz.