Glatte Straßen - viele Schüler durften zuhause bleiben

Das Glatteis sorgte auch an den Schulen in Rheinland-Pfalz für Behinderungen - vor allem in Norden des Landes. Vielerorts fiel der Unterricht aus.

Viele Schulen im Land reagierten mit Home Schooling auf die widrigen Bedingungen - an diesem Montag, andere stellten es den Eltern frei, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Besonders angespannt war am Montagmorgen die Situation im Norden von Rheinland-Pfalz - vor allem im Westerwaldkreis und im Rhein-Lahn-Kreis.

Aber auch an anderen Orten, etwa in Mainz und in Rheinhessen, fiel die Schule aus oder startete später. Am Mainzer Frauenlob-Gymansium hingegen fand der Unterricht dagegen statt. Hier hätten die Eltern selbst entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar sei, sagte Schulleiter Stefan Moos dem SWR. Es gab von der Schule aber auch Alternativen wie eine Lernplattform für die Kinder, die nicht kommen konnten. An vielen Schulen gab es auch eine Notbetreuung.

Eltern sollten sich bei Schule informieren

Ein landesweit einheitliche Vorgehensweise gab es für die Schulen nicht, denn: "Die Maßgabe ist, dass das die Schulen selbst entscheiden", sagte Ulrich Gerecke vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium auf SWR-Anfrage.