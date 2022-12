Weiße Weihnachten? So stehen die Chancen in RLP

Schnee an Weihnachten gehört zu den schönsten Klischees. Leider wird es selten erfüllt. Hier behalten wir das Wetter im Blick - und ob Rheinland-Pfalz sich auf weiße Weihnachten freuen kann.

Rund zehn Tage vor Heiligabend stehen die Chancen auf Schnee an Weihnachten 2022 nicht gut: "Eher mau", schätzt Andreas Friedrich, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), die Schnee-Chancen für Rheinland-Pfalz ein.

Auch wenn Mitte Dezember Kälte über das Land gezogen ist und hier und da auch Schnee liegen geblieben ist, so werden die Schneeflecken in Pfalz, Hunsrück, Rheinhessen, Hunsrück, Eifel und an der Mosel bis Heiligabend wieder geschmolzen sein. "Nach der Kälte kommt das typische Weihnachtstauwetter", sagt Andreas Friedrich. Vor dem Fest können die Temperaturen vor allem an Rhein und Mosel auf bis zu 10 Grad steigen.

Weihnachtswoche wird voraussichtlich nass

Aber: "Die Hoffnung stirbt zuletzt", so Meteorologe Friedrich. Der Wetterdienst erstellt Wettervorhersagen maximal zehn Tage im Voraus. Aktuell sieht es danach aus, dass das Wetter in der Weihnachtswoche dynamisch wird, durchaus auch stürmisch und nass. Derzeit gehen jedoch nur wenige der Wettermodelle davon aus, dass es auch im Flachland schneien kann.

DWD rechnet generell mit kaltem Winter

Aktuell sieht es laut DWD nach einem durchschnittlichen Winter aus. Nur mit einer Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent wird der Winter dieses Jahr überdurchschnittlich mild, mit 38 Prozent ist laut den Modellen ein vergleichsweise kalter Winter deutlich wahrscheinlicher. Das wahrscheinlichste Szenario ist aber ein durchschnittlicher Winter - immer im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren.

Dieser Winter könnte im Durchschnitt mehr als 0,6 Grad Celsius wärmer werden, hieß es noch im November. Jetzt, in der aktualisierten Vorhersage, wird vor allem der Dezember deutlich kälter.

Klimavorhersagen sind keine Wettervorhersage

Auch wenn die aktuelle Prognose des DWD für den Winter im Mittel eher kalte Bedingungen vorhersagt, kann es trotzdem an einzelnen Tagen oder Wochen deutlich wärmer oder kälter werden.