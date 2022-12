Gefrierender Regen sorgt in Rheinhessen für gefährlich glatte Straßen

Wer heute aus dem Haus geht, sollte sehr vorsichtig sein. Straßen und Wege können spiegelglatt sein.

Am frühen Morgen setzte in und rund um Mainz gefrierender Regen ein. Sofort verwandelten sich Straßen und Gehwege in Eisflächen.

Vor allem im Stadtgebiet von Mainz verloren Autofahrerinnen und Autofahrer auf den glatten Fahrbahnen die Kontrolle über ihre Pkw und rutschten in parkende Fahrzeuge oder prallten gegen Schilder und Pfosten. Im Stadtgebiet Mainz zählt die Polizei bisher 70 Unfälle - im Umland sind es 48. Bei fünf Unfällen wurden Personen verletzt.

Die Streu- und Räumfahrzeuge sind in Mainz im Dauereinsatz, um die Wege und Straßen vom Eis zu befreien. SWR

Viele Fußgängerinnen und Fußgänger in Mainz gestürzt

Wie viele Bürgerinnen und Bürger auf den glatten Wegen gefallen sind und sich verletzt haben, kann die Polizei nicht sagen. Sie vermutet, dass viele sich gar nicht bei der Polizei melden und gleich zu ihrem Arzt gehen.

Laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) gibt es erst gegen Mittag einen Überblick über die verletzten Fußgängerinnen und Fußgänger. Feuerwehr und Polizei appellieren eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger zuhause zu bleiben. Die Stadt Mainz hat die Müllabfuhr inzwischen eingestellt.

Mainzer Polizei kann Unfälle nicht sofort aufnehmen

Die Mainzer Polizei weist daraufhin, dass im Moment bei Unfällen nicht gleich ein Streifenwagen kommen kann. Wer einen Unfall melden möchte, soll sich mit seiner Versicherung in Verbindung setzen und das Vorgehen absprechen.

Wiesbadener Rettungsdienste überlastet

In Wiesbaden gibt es zur Zeit kaum mehr Rettungswagen, die zu Patienten ausrücken können. Das teilt die Wiesbadener Feuerwehr mit. Die Rettungsdienste seien wegen der Glätte im absoluten Ausnahmezustand. Die Feuerwehr übernimmt daher die Krankentransporte.

Streudienste in Mainz im Einsatz - trotzdem Auto stehen lassen

Die Polizei empfiehlt, das eigene Auto möglichst stehen zu lassen. Streudienste seien zwar im Einsatz, es sollten aber trotzdem nur unvermeidbare Fahrten unternommen werden. Und dann auch nur, wenn das Auto Winterreifen habe. Am besten sei es aber, erst mit dem Auto zu starten, wenn sich die Lage entspannt habe.

Bus und Bahnen fahren in Mainz - aber mit Verspätungen

Wer kann, sollte Busse und Bahnen nutzen. 90 Prozent aller Fahrzeuge seien im Einsatz, so Michael Theurer, Sprecher der Mainzer Mobilität auf SWR-Nachfrage. Wegen der Witterung könne es dennoch zu Verspätungen kommen.

KRN stellt Busbetrieb vorübergehend ein

Die kommunale Busgesellschaft KRN in den Kreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach stellte kurzfristig fast den kompletten Betrieb ein. Nur in den Städten Bad Kreuznach und Bingen fuhren noch Busse.

In Wiesbaden musste der Busbetrieb zwischen 3 und 6:30 Uhr eingestellt werden, teilt die Stadt Wiesbaden mit. Wegen der vereisten Straßen konnten laut ESWE die Busse nicht starten. Inzwischen sei der Streudienst aber im Einsatz und die Busse unterwegs. Allerdings gebe es erhebliche Verspätungen.

Schule in Oppenheim fällt aus

Wegen der glatten Straßen und Gehwege überlassen es einige Schulen heute den Eltern, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken. Manche Schulen bleiben auch zu. So lassen zum Beispiel das St. Katharinen-Gymnasium in Oppenheim, die Goethe-Grundschule in Mainz und die IGS in Nieder-Olm den Unterricht wegen des Glatteises heute ausfallen.

Mainzer Weihnachtsmarkt öffnet später

Die Standbetreiber des Mainzer Weihnachtsmarktes haben entschieden, den Markt erst um 13 Uhr zu öffnen. Das hat der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Mainzer Schausteller und Marktbeschicker, Marco Sottile, dem SWR mitgeteilt.

Die Plätze rund um den Dom seien so stark vereist, dass sie zuvor gestreut werden müssten. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher gehe vor, so Sottile. Die Beschicker und Schausteller streuen die Domplätze jetzt selbst und versuchen das Eis zu beseitigen.