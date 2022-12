Glatteis sorgt in Rheinland-Pfalz für Unfälle und Rutschpartien

Rutschig war es am Montag. Das Glatteis hat auch in Rheinland-Pfalz zeitweise für Chaos gesorgt. In Frankfurt mussten Flüge gestrichen werden. Busse und Bahnen konnten nur langsam fahren, es kam zu Unfällen im Straßenverkehr. Allein in Mainz mussten mehr als sechs Mal so viele Patienten wie üblich in die Notaufnahme der Uni-Chirurgie.