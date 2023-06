Fronleichnam in RLP: Wetter, Verkehr und Veranstaltungen

In Rheinland-Pfalz steht das letzte lange Feiertags-Wochenende an. Das frühsommerliche Wetter an Fronleichnam nutzen viele Menschen für einen Kurztrip - doch es drohen Staus auf den Straßen.

Fronleichnam ist ein rein katholisches Fest und nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Das Hochfest, das immer zehn Tage nach Pfingsten begangen wird, soll an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, der sogenannten Hostie, und im Wein erinnern. Das Besondere am Gottesdienst ist eine Prozession, bei der die Hostie durch die Straßen getragen wird.

Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: "fron" bedeutet "dem Herrn gehörend", "lichnam" meint den lebendigen Leib. Ursprung des Festes ist die Vision einer Nonne, Juliana von Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert und sah nachts den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete dies als Hinweis, dass der Kirche ein Fest zu besonderen Verehrung der Altarsakramente Brot und Wein fehlt. Im Jahr 1264 legte Papst Urban IV. fest, Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten zu feiern.

Es wird heiß: Rund sechs Wochen vor den Schulferien stimmt das Wetter in Rheinland-Pfalz schon einmal auf den Sommer ein. An Fronleichnam selbst soll das Wetter durchaus wechselhaft sein. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 23 und 27 Grad. Im Osten von Rheinland-Pfalz kann es sogar Schauer und Gewitter geben. Dafür soll der Freitag ein durch und durch sommerlicher Tag werden: sonnig und trocken.

Wie das Wetter bei Ihnen zuhause wird, können Sie hier bei unserer Ortssuche herausfinden.

Der ADAC erwartet zum langen Wochenende Hochbetrieb auf den Autobahnen, auch in Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch vor dem Feiertag könnten sich vielerorts Staus bilden, wenn sich Berufspendler und Kurzurlauber auf den Straßen begegneten. Am Samstag und Sonntag sei wegen der Reiserückkehrer ebenfalls mit mehr Verkehr auf den Autobahnen zu rechnen. Zum Feiertagswochenende kommt dann hinzu, dass in einigen Bundesländern im Süden die Pfingstferien zu Ende gehen. Diese Konstellation werde zum "Härtetest", hieß es vom ADAC.

Verkehrsverzögerungen dürfte es in Rheinland-Pfalz laut ADAC vor allem auf der A6 (Nürnberg - Heilbronn - Mannheim - Kaiserslautern) und auf der A61 (Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach) geben. Auch die Deutsche Bahn rechnet mit einer starken Auslastung ihrer Züge.

In den katholischen Hochburgen finden an Fronleichnam Prozessionen statt, so zum Beispiel in Mainz, Speyer, Worms und Trier. Viele Gemeinden und Städte nutzen das lange Wochenende aber auch für weltliche Veranstaltungen. In Frankenthal etwa steigt von Donnerstag bis Sonntag das "Strohhutfest", das größte Straßenfest der Pfalz. In Cochem läuft noch bis Sonntag die Mosel-Wein-Woche und in Nierstein in Rheinhessen präsentieren am Samstag 30 Winzer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ihren Weine.

Das sommerliche Wetter dürfte auch viele Menschen in die Schwimmbäder im Land locken. Mit dem Trierer SüdBad an den Weihern hat inzwischen auch das letzte große Schwimmbad in Rheinland-Pfalz seine Pforten geöffnet. Eine mögliche Alternative zu Pool und Liegewiese wäre ein Besuch in einem der Freizeitparks in Rheinland-Pfalz. Allerdings dürfte es auch dort über das Feiertagswochenende voll werden.