Wie lief die Flutnacht in der Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler ab?

Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe besichtigen heute die Einsatzzentrale des Kreises Ahrweiler. Es geht unter anderem um die Abläufe dort in der Flutnacht.

In der Technischen Einsatzleitung (TEL) im Keller der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind während der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 die Entscheidungen über Einsätze im Kreisgebiet getroffen worden. Dort wurde zudem darüber entschieden, wann Katastrophenalarm ausgelöst und wie die Bevölkerung gewarnt wurde. Die TEL saß damals in einem Kellerraum neben der Tiefgarage der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Aus den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Koblenz geht laut Magazin "Spiegel" hervor, dass Mitglieder der Einsatzleitung die Arbeitsbedingungen kritisiert haben, die dort während der Katastrophe geherrscht haben sollen. Den Ermittlern sagten sie demnach, dass der Handyempfang in dem Keller oft gestört gewesen sei. Wer telefonieren wollte, habe nach draußen gehen müssen.

Wenn der damalige Landrat Jürgen Pföhler (CDU) die Einsatzleitung erreichen wollte, habe er wegen des schlechten Empfangs dort zunächst einen Mitarbeiter in der Kreisverwaltung angerufen. Dieser sei dann mit seinem Handy in die Einsatzleitung gegangen, um es dem Einsatzleiter zu übergeben, berichtete der Spiegel, der die Akten einsehen konnte.

Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses wollen sich heute selbst ein Bild von der Einsatzzentrale machen, unter welchen räumlichen Bedingungen dort während der Flut gearbeitet wurde. Sie möchten auch erfahren, wie die Abläufe in der TEL waren und welche Kommunikationsmittel den Mitgliedern zur Verfügung standen. Dazu soll auch der stellvertretende Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Ahrweiler als Zeuge befragt werden.

Schon bald nach der Katastrophe hatte es massive Kritik an den Entscheidungen der Einsatzleitung gegeben - zum Beispiel von Cornelia Weigand, der damaligen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, die inzwischen Landrätin des Kreises Ahrweiler ist.

Weil damals möglicherweise zu spät gewarnt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den ehemaligen Landrat Pföhler (CDU) und den Katastrophenschutzinspekteur des Kreises. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Der Untersuchungsausschuss hat Pföhler für den 8. Juli als Zeugen geladen.

Der Katastrophenschutzinspekteur des Kreises hatte bei seiner Vernehmung im Untersuchungsausschuss des Landtags im März ausgesagt, dass es im Landkreis Ahrweiler damals keinen mit den Kommunen abgestimmten Hochwasser-Alarmplan gegeben habe. Auch Warnketten der Kommunen entlang der Ahr hätten nicht existiert.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.