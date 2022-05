Flut-U-Ausschuss: Warum warnte Leitstelle Koblenz nicht?

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe befasst sich heute unter anderem mit der Rolle der Integrierten Leitstelle in Koblenz. Dabei geht es um ausgebliebene Warnungen in der Flutnacht.

Obwohl dort tausende Notrufe eingingen, soll die Integrierte Leitstelle in Koblenz - die Einsatzzentrale für Rettungsdienst und Katastrophenschutz - in der Flutnacht keine Warnungen vor dem Hochwasser herausgegeben haben. Als eine Zeugin ist die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) geladen, sie ist für die Leitstelle zuständig. Im SWR-Interview hatte sie vergangene Woche das Vorgehen der Leitstelle verteidigt.

Koblenzer Leitstelle erhielt keine Aufforderung für Warnung

Die Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler hätte die Leitstelle auffordern müssen, eine Warnung herauszugeben. Das sei aber nicht passiert, so Mohrs. Damit sei die Leitstelle nicht befugt gewesen, eine Warnung herauszugeben, die zum Beispiel an Radio- oder Fernsehsender gegangen wäre. Die Leitstelle habe keinerlei Aufforderung erhalten, sagte die Koblenzer Bürgermeisterin.

Laut Innenministerium hätte eine solche Aufforderung etwa per Fax, per Mail, aber auch per Telefon übermittelt werden können. Nach Ansicht des Obmanns der Freien Wähler im Untersuchungsausschuss, Stephan Wefelscheid, werfen die vorliegenden Informationen über die Arbeit der Integrierten Leitstelle Koblenz in der Flutnacht viele Fragen auf, die heute im Ausschuss behandelt werden sollen. Er hatte die Vorgänge in der Leitstelle in einer Anfrage an die Landesregierung thematisiert.

Wie standen Leitstelle und Einsatzleitung in Ahrweiler in Kontakt?

Wefelscheid möchte unter anderem wissen, ob es damals einen Informationsaustausch zwischen der Spitze der Integrierten Leitstelle in Koblenz und der technischen Einsatzleitung in Ahrweiler gab. Ob darüber gesprochen wurde, Warnungen über das bundesweite Warnsystem MoWaS abzusetzen. Und ob die Integrierte Leitstelle in Koblenz in der Flutnacht personell ausreichend aufgestellt war, um die vielen eingehenden Hilferufe annehmen zu können.

Auch mögliche Fehler bei Katwarn sind Thema im Ausschuss

In der heutigen Ausschusssitzung soll es zudem um die Warn-App Katwarn gehen. Als Zeuge ist dazu unter anderem der Leiter des Gesamtprojektes Katwarn geladen. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hatte der Landkreis Ahrweiler in der Flutnacht Warnmeldungen über Katwarn abgesetzt, die eigentlich automatisch an das BKK hätten weitergeleitet werden müssen. Das sei aber nicht geschehen, berichtete der damalige BKK-Präsident Armin Schuster im März im Ausschuss. Katwarn habe auf Anfrage einen technischen Fehler in der Flutnacht eingeräumt. Auch dazu werden die Ausschussmitglieder Hintergründe erfahren wollen.

In der Sitzung soll darüber hinaus ein Rechtsgutachten mit dem Schwerpunkt Brand- und Katastrophenschutzgesetz vorgestellt werden.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.