Hunsrück-Gemeinde Fohren-Linden schuldenfrei dank Windenergie

Nicht viele Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind so gut aufgestellt wie Fohren-Linden. Die meisten fordern von der Landesregierung mehr Unterstützung - unter anderem in Form von mehr Geld, einer Stärkung des Ehrenamtes und eines Abbaus von Bürokratie. Eine entsprechende Erklärung hat der Gemeinde- und Städtebund am Montag auf seiner Hauptversammlung in Ingelheim verabschiedet.

Bei einer Umfrage des SWR hatten zuletzt zahlreiche ehrenamtliche Bürgermeister angegeben, bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht mehr antreten zu wollen. Gründe waren neben der schlechten finanziellen Lage ihrer Gemeinde auch zu hohe bürokratische Hürden und eine fehlende Unterstützung durch das Land.