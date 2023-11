Das Wetter in RLP: Es wird milder, aber der Regen kommt zurück

per Mail teilen

Der Dienstag beginnt mit milden Temperaturen von bis zu 11 Grad in Trier. Es bleibt zunächst trocken in Rheinland-Pfalz, weil die Regenwolken Richtung Osten abgezogen sind. Am Nachmittag zieht dann aber ein neues Tiefdruckgebiet über das Land hinweg und bringt weitere teils starke Regenfälle mit.