Alle reden vom Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne - in der Praxis dauern die Genehmigungsverfahren aber sehr lange. Das soll sich ändern.

Um Windkraftanlagen schneller zu genehmigen, hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, die Zuständigkeit dafür zu bündeln. Bisher waren vor allem die 24 Landkreise für die Genehmigungen zuständig. Künftig soll das in den beiden Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd (SGD) erledigt werden. Dafür wurden an den beiden Standorten Koblenz und Neustadt an der Weinstraße 14 neue Stellen geschaffen.

Selbst gestecktes Ziel wird derzeit nicht erreicht

Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) sagte, Rheinland-Pfalz müsse die Windkraft massiv ausbauen, um seine Klimaziele zu erreichen. Deshalb wolle sie Verzögerungen beseitigen. Nach Angaben der Fachagentur Windenergie an Land wurden in Rheinland-Pfalz in den ersten drei Monaten dieses Jahres sieben Windräder gebaut.

Um das selbst gesteckte Klimaziel zu erreichen, müssten pro Jahr rechnerisch allerdings rund 140 neue Windkraftanlagen ans Netz gehen. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, dass ab 2030 in Rheinland-Pfalz nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen fließen soll.