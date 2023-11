per Mail teilen

In Ingelheim haben sich am Montag die Mitglieder des Deutschen Städte- und Gemeindebundes versammelt und über aktuelle Probleme diskutiert. Es ging unter anderem um die Verteilung der Gelder für die Kommunen in Rheinland-Pfalz und die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik. Trotz des positiven Beispiels im kleinen Hunsrückdorf Fohren-Linden: Mit Windkraft allein seien die Finanzprobleme nicht zu lösen.