Was Sie über den Tankrabatt wissen sollten

Am 1. Juni wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel deutlich gesenkt. Doch fraglich ist, ob Autofahrer auch sofort in den Genuss niedriger Preise kommen. Warum, erklären wir hier.

Was ist der Tankrabatt?

Mit dem Tankrabatt wird die Energiesteuer vorübergehend gesenkt - und zwar auf das europarechtlich vorgeschriebene Mindestmaß. Konkret bedeutet das, dass Benzin um 29,55 Cent pro Liter und Diesel um 14,04 Cent pro Liter günstiger werden.

Dabei geht die tatsächliche Steuerbelastung sogar noch weiter zurück - denn auf den entfallenen Teil der Energiesteuer wird natürlich auch keine Mehrwertsteuer fällig. Die Entlastung liegt damit also de facto bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Die Bundesregierung rechnet aufgrund des Tankrabatts mit Steuerausfällen in Höhe von 3,15 Milliarden Euro.

Von wann bis wann gilt der Tankrabatt?

Der Preisnachlass tritt am 1. Juni in Kraft und läuft bis 31. August. Am 1. September wird dann wieder der bisherige Steuersatz erhoben. Die Dauer von drei Monaten entspricht der des Neun-Euro-Tickets, mit dem Bus- und Bahnfahrer entlastet werden.

Was ist mit Erdgas und Flüssiggas?

Auch Autofahrer, die Erdgas (CNG/LNG) oder Flüssiggas (LPG) tanken, profitieren: Laut ADAC verringern sich die Kosten für Erdgas um 6,16 Cent pro Kilogramm. Für Flüssiggas zahlen Autofahrer 12,66 Cent pro Liter weniger.

Werden die Preise wirklich sinken?

Langfristig werden die Preise höchstwahrscheinlich sinken. Doch kurzfristig könnten sie Anfang Juni sogar noch weiter steigen. Denn wenn alle Autofahrer pünktlich zum 1. Juni Tankstellen ansteuern sollten, würde das schlagartig die Nachfrage vergrößern und Treibstoff zu einem noch kostbareren Gut machen. "Dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben", mahnte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Gespräch mit RTL und ntv.

Der Mineralölverband Fuels und Energie weist zudem darauf hin, dass die Tanks der Tankstellen am 1. Juni noch in unterschiedlichem Umfang mit normal versteuertem Benzin und Diesel gefüllt sein werden. Denn die Tankstellen können Kraftstoffe mit dem gesenkten Steuersatz auch erst ab dem 1. Juni beziehen. "Daher könnte sich der Effekt der niedrigeren Steuersätze nicht überall gleich am Stichtag um Mitternacht einstellen, sondern erst in der Folgezeit, wenn die normal versteuerten Kraftstoffe abverkauft und nach und nach die niedrig versteuerten Kraftstoffe angeliefert werden."

Um wirklich vom Tankrabatt zu profitieren, sollten Autofahrer also mit Augenmaß vorgehen. Der ADAC rät, den Tank bis zum 1. Juni nicht völlig leer zu fahren, sondern so zu planen, dass man gegebenenfalls erst einige Tage nach dem Stichtag zum Tanken fahren muss.

Was ist mit Tankstellen im Grenzgebiet?

In Grenzregionen könnte der Ansturm auf die Tankstellen ab dem 1. Juni noch größer ausfallen als im Rest des Landes. Denn mit Einführung des Tankrabatts dürfte Sprit hierzulande deutlich billiger sein als in vielen europäischen Nachbarländern.

In Rheinland-Pfalz könnte dies laut ADAC vor allem auf Tankstellen an der Grenze zu Belgien zutreffen. Doch auch für französische Benzinkunden wird sich ein Abstecher über die Grenze womöglich lohnen. Luxemburgische Autofahrer dürfte der deutsche Tankrabatt dagegen kaum locken.

Wer kontrolliert die Tankstellen?

Für die Kontrolle des Tankrabatts ist das Bundeskartellamt zuständig - genauer: dessen Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Der Präsident des Kartellamts, Andreas Mundt, hat bereits angekündigt, dass seine Behörde "intensiv auf den 1. Juni" schaue. Würden Preissenkungen nicht an die Verbraucher weitergegeben, werde das Kartellamt den Mineralölkonzernen "unangenehme Fragen" stellen, so Mundt bei den Sendern RTL und ntv.

Der Behördenchef hält es für möglich, "ein Maximum an Transparenz für die Öffentlichkeit und die Politik herzustellen, wie mit dieser Steuersenkung auf der Seite der Mineralölkonzerne umgegangen wird". Man werde die entsprechenden Fragen stellen und die Antworten auch bekommen, so Mundt.

Der Blick auf die Preisliste ist vielen Autofahrern derzeit ein Gräuel. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Carsten Koall

Was sagen ADAC, Spediteure und Umweltschützer?

Der ADAC zeigt sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Tankrabatt: Mit ihm sende die Bundesregierung "ein richtiges Signal", sagte der Verkehrspräsident des Verbandes, Gerhard Hillebrand. Nun müssten die Mineralölkonzerne die Spielräume für Entlastungen voll ausschöpfen und an die Verbraucher weitergeben.

Weniger optimistisch äußern sich die stark auf Diesel angewiesenen Spediteure. Bereits im März hatte der Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) den Tankrabatt als "Tropfen auf den heißen Stein" bezeichnet.

Jetzt legte Verbandschef Dirk Engelhardt nach: Sollte der Tankrabatt verpuffen, drohe der Branche "ein Massensterben", so Engelhardt in der "Bild am Sonntag". Das wiederum würde die Versorgung in Deutschland akut gefährden. "Darauf zu setzen, dass die Öl-Multis den Dieselkraftstoff günstiger machen, ist einfach zu wenig und macht uns wirklich wütend", kritisierte Engelhardt.

Was den Spediteuren nicht weit genug geht, geht Umweltschützern zu weit: Der WWF etwa sieht in einem pauschalen Tankrabatt "eine weitere klimaschädliche Subvention, verteilt mit der Gießkanne". Nötig seien vielmehr "gezielte Instrumente für besonders betroffene Einkommensklassen".