Tankrabatt: So stark sinken die Benzinpreise wirklich

Die Preise für Benzin und Diesel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am Morgen zunächst um vier bis zehn Prozent gesunken. Der Tankrabatt schlägt noch nicht voll durch.

Super-Benzin kostete um 7:00 Uhr im Vergleich zu gestern im Durchschnitt 20 Cent weniger. Diesel war um 8 bis 9 Cent günstiger pro Liter. Nicht alle Tankstellen geben den Tankrabatt also bereits weiter. Im weiteren Tagesverlauf bis Mittag sind die Preise zunächst weiter gesunken.

Hinweis: Alle Grafiken in diesem Artikel werden stündlich automatisch aktualisiert.

Preisniveau der Benzinpreise sinkt

Dennoch ist das Preisniveau für Kraftstoffe über Nacht deutlich gesunken. Das ergibt die SWR-Datenanalyse der morgendlichen Preise an der Zapfsäule, die über die Markttransparenzstelle erfasst werden. Dazu wurden die Preise um 7:00 Uhr an allen geöffneten fast 15.000 Tankstellen in Deutschland gemessen. Das ist der Tages-Zeitpunkt, an dem Tanken in der Regel am teuersten ist. Allerdings hatten die Tankstellen-Konzerne in den vergangenen sechs Wochen die Spritpreise bereits kontinuierlich angehoben. Mit dem Tankrabatt wird deshalb nur das zuletzt niedrigere Preisniveau um Ostern herum erreicht.

Was Sie über den Tankrabatt wissen sollten

In Rheinland-Pfalz lag die Preisspanne um 7:00 Uhr zwischen 1,80 Euro und 2,30 Euro pro Liter Super-Benzin und damit im Schnitt 27 Cent niedriger. Am Vortag wurde zwischen 2,07 Euro und 2,56 Euro verlangt.

In Baden-Württemberg gab es Super-Benzin am Morgen für 1,80 bis 2,22 Euro, ca. 27 Cent niedriger als gestern. Da lag der Preis im Land zwischen 2,07 und 2,36 Euro.

Entwicklung der Dieselpreise und E10-Preise für Deutschland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Dieselpreise in Echtzeit

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Dieselpreise in den vergangenen drei Tagen. Die Daten werden stündlich aktualisiert. Im grauen Bereich ist die Spannweite verzeichnet, für die Diesel pro Liter verkauft wird. Die schwarze Linie zeigt den durchschnittlichen Dieselpreis in Deutschland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Klicken Sie auf den Auswahl-Button, um die Region auszuwählen.

Die Grafik zeigt die Langzeitentwicklung beim Dieselpreis. Für jeden Tag berechnet SWRdata die Preisspanne sowie das obere und untere Preissegment. Zusätzlich zeigt die schwarze Linie den Tagesdurchschnitt an. Für den aktuellen Tag wird der Preis dynamisch stündlich angepasst, entsprechend der Entwicklung der Preise an den Zapfsäulen.

Benzin E10-Entwicklung in Echtzeit

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Preise für E10-Benzin in den vergangenen drei Tagen. Die Daten werden stündlich aktualisiert. Im grauen Bereich ist die Spannweite verzeichnet, für die Diesel pro Liter verkauft wird. Die schwarze Linie zeigt den durchschnittlichen E10-Preis in Deutschland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Klicken Sie auf den Auswahl-Button, um die Region auszuwählen.

Die Grafik zeigt die Langzeitentwicklung beim Preis für E10-Benzin. Für jeden Tag berechnet SWRdata die Preisspanne sowie das obere und untere Preissegment. Zusätzlich zeigt die schwarze Linie den Tagesdurchschnitt an. Für den aktuellen Tag wird der Preis dynamisch stündlich angepasst, entsprechend der Entwicklung der Preise an den Zapfsäulen.

SWR-Tank-Monitor: So beobachtet der SWR die Entwicklung der Spritpreise

Mit der Senkung der Energiesteuer zum 1. Juni 2022 für drei Monate schaut der SWR-Tank-Monitor genau hin: Wie stark sinken die Preise, wie viel können Autofahrerinnen und Autofahrer an der Zapfsäule sparen. Und wer gewinnt jetzt am meisten. Die Daten auf dieser Seite werden stündlich aktualisiert und erfassen alle 15.000 Tankstellen in Deutschland.

Für die Berechnung fließen alle Preisänderungen aller in Deutschland aktiven und gemeldeten Tankstellen ein. Die Daten bezieht SWRdata über den bei der Markttransparenzstelle zugelassenen Verbraucherinformationsdienst 123tanken. Diese Preise werden täglich ausgewertet und hier veröffentlicht.

Benzin in BW im Schnitt 27 Cent günstiger - ADAC rechnet mit großem Andrang an Tankstellen