per Mail teilen

Oft sind Benzin und Diesel bei unseren Nachbarn in Luxemburg deutlich günstiger. Wir sagen Ihnen, was Sie als Tanktourist beachten sollten.

Dass Benzin und Diesel in Luxemburg deutlich günstiger sind als bei uns, hat einen einfachen Grund. Bei unserem kleinen Nachbarn legt der Staat die Preise an den Tankstellen fest. Oft unterscheiden sich die Preise um rund 20 Cent pro Liter Superbenzin oder Diesel.

Muss ich als Tanktourist bei uns Steuern nachzahlen?

Grundsätzlich ist Kraftstoff, der aus einem anderen EU-Land eingeführt wird, einfuhrabgabenfrei. Allerdings gibt es dafür klare Regelungen, so der Zoll: "Kraftstoff dürfen Sie nur dann energiesteuerfrei aus einem EU-Mitgliedstaat einführen, wenn er sich im Tank Ihres Fahrzeugs oder in mitgeführten Reservebehältern befindet. Dabei wird eine Kraftstoffmenge von bis zu 20 Litern in den Reservebehältern nicht beanstandet."

Komplexe Kanister-Regelung nicht nur für Tanktouristen in Luxemburg

Laut ADAC ist die Mitnahme eines Reservekanisters in Luxemburg nicht erlaubt. Dem widerspricht der Pressesprecher der Luxemburger Polizei Frank Stoltz: "In Luxemburg dürfen 20 Liter Kraftstoff in einem zusätzlichen Reservekanister mitgeführt werden." Das regelt die Luxemburger Straßenverkehrsordnung (Code de la Route). Allerdings gilt diese Regelung nur, wenn der mitgeführte Kraftstoff nicht für den Betrieb von Kraftfahrzeugen gedacht ist und auch nur für den Transport von der nächstgelegenen Tankstelle nach Hause.

Kanistertipps für Deutschland

Der ADAC rät aus Sicherheitsgründen dazu, grundsätzlich nicht mehr als zehn Liter Sprit in einem Reservekanister mitzunehmen und diesen Kanister ausschließlich im Kofferraum, gut gesichert und weit weg von den Insassen zu transportieren. Grundsätzlich dürfen Sie in Deutschland aber bis zu 240 Liter Kraftstoff in Kanistern im PKW dabei haben.

Für Tanktouristen in Luxemburg ist die Reservekanister-Regelung etwas komplizierter. Bei uns in Deutschland dürfen maximal 240 Liter in Kanistern mitgeführt werden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Allerdings darf ein Kanister dabei maximal 60 Liter fassen. Grundsätzlich müssen mitgeführte Reservekanister eine "Reservekraftstoff-Kanister-Zulassung (RKK)" haben, dicht verschließbar, bruch- und kindersicher sein. Kanister aus Plastik sollten nach spätestens fünf Jahren ausgetauscht werden. Von selbst verbietet sich der Transport von Kraftstoffen in Wasserkanistern, Flaschen oder nicht zugelassenen Behältnissen.

Der niedrigere Preis in Luxemburg ist nicht alles

Natürlich sparen Sie beim Tanken in Luxemburg mit jedem Liter bares Geld. Bedenken Sie aber auch, dass jeder dort hin zu fahrende Kilometer mit Kosten verbunden ist, und rechnen Sie im Zweifel die Ersparnis dagegen. Zu den Mehrkosten kommt auch die für die Fahrt benötigte Zeit. Unser Tipp deshalb: verbinden Sie Ihren Tankstopp beim EU-Nachbarn mit einem entspannten Wochenendausflug.

Auch als Tanktourist: Vergleichen und sparsam fahren

Wer zu weit von der Grenze wohnt, für den lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich einzelner Tankstellen online, zum Beispiel beim ADAC, oder per App. Außerdem empfehlen Experten das Tanken in entsprechenden Randzeiten. Einer Studie des ADAC zu Folge sind die Preise für Benzin und Diesel an Werktagen zwischen 20 und 21.45 Uhr in der Regel auf einem Tagestief.

Bevor Sie als Tanktourist nach Luxemburg fahren, lohnt es sich oft auch, die Preise in der näheren Umgebung zu vergleichen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Snowfield Photography | Snowfield Photography

Vermeiden sollten Sie den Tankstopp auf dem Weg zur Arbeit, so die Experten. Wer darüber hinaus sparsam und vorausschauend fährt und das Auto im Zweifel auf der Kurzstrecke gegen das Fahrrad tauscht, kann ebenfalls bares Geld sparen.