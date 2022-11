SWR betreibt eigenes Tank-Monitoring

Der SWR verfügt über ein eigenes Preismonitoring-System für Kraftstoffe. Auf swr.li/tanken sind die tagesaktuellen Daten veröffentlicht. Dafür analysiert das datenjournalistische Redaktionsteam SWRdata Preisdaten aller rund 15.000 Tankstellen in Deutschland in Echtzeit. In die Berechnungen und Analysen fließen alle Preisänderungen aller in Deutschland aktiven und gemeldeten Tankstellen ein. Täglich fallen mehr als 1,5 Millionen Preisdaten an, die verarbeitet werden.

Da die Spritpreise über den Tag schwanken, errechnet SWRdata die aktuellen Preisniveaus in Bund, Ländern und Gemeinden aus allen Preisen der vergangenen 24 Stunden. Der „Niedrige Preis“, der in der Karte angegeben wird, ist der Durchschnitt der günstigsten 25% aller Preise. Der „Hohe Preis“ ist der Durchschnitt der teuersten 25% aller Preise. Der „Mittlere Preis“ ist der Median aller Preise, jeweils in den vergangenen 24 Stunden.

Ein „sehr hoher Preis“ entspricht dem 90%-Perzentil. Das bedeutet, dass zehn Prozent aller Preise in einem Ort in den letzten 24 Stunden über diesem Preis lagen. Ein „sehr niedriger Preis“ entspricht dem 10%-Perzentil. Das bedeutet, dass zehn Prozent der Preise in einem Ort in den letzten 24 Stunden unter diesem Preis lagen. Die Preisspanne ergibt sich aus der Differenz zwischen dem sehr hohen und sehr niedrigen Preis.

Die Rohdaten bezieht SWRdata über den bei der Markttransparenzstelle zugelassenen Verbraucherinformationsdienst 123tanken. Alle weiteren Berechnungen erfolgen unabhängig im SWR selbst. Die Preisinformationen werden täglich von SWRdata ausgewertet und unter anderem hier veröffentlicht. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an datenjournalismus@SWR.de.

Sendung vom

Di., 15.11.2022 6:00 Uhr, SWR1 Guten Morgen, Baden-Württemberg! und 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen