Der Tankrabatt ist an den Tankstellen in der Region Trier deutlich zu erkennen. Bisher war Tanken in Luxemburg viel günstiger als in Trier. Doch gilt das immer noch?

Ein Szenario, das viele Trierer Autofahrerinnen und Autofahrer kennen: Der Tank ist fast leer, schnell noch für fünf Euro in Trier tanken und dann nach Luxemburg. Denn dort ist der Diesel und Benzin eigentlich deutlich günstiger als in Trier.

Preisunterschied zu Luxemburg ist geringer geworden

Seit Mittwoch hat sich das Bild jedoch ein bisschen verändert. An vielen Anzeigetafeln in der Region ist der Tankrabatt deutlich zu erkennen. Während die Preise für Super und Diesel am Dienstag in Trier noch weit über zwei Euro pro Liter lagen, zahlt man jetzt teilweise zwischen 20 und 30 Cent weniger.

In Luxemburg zahlen Autofahrer für Benzin aktuell (01.06.2022) 1,91 Euro. Auf der deutschen Seite kostet dieser jetzt nur noch zwischen einem und sechs Cent mehr. Beim Diesel liegt der Preisunterschied bei knapp 20 Cent.

Nicht jede Fahrt nach Luxemburg lohnt sich

Ob es sich nun lohnt, nach Luxemburg zu fahren, kann nicht pauschal gesagt werden, so ein Sprecher des ADAC. Das hinge zum Beispiel davon ab, wie groß der Preisunterschied wirklich ist. Bei wenigen Cent, wie aktuell beim Super, mache es keinen Sinn, ins Nachbarland zu fahren. Zudem sei auch die Frage, von wo man kommt und was das eigene Auto verbraucht.

Sinnvoll sei eine Fahrt nach Luxemburg zum Beispiel dann, wenn man sowieso dort arbeitet oder die Fahrt mit einem Ausflug verbindet. Allerdings mahnt der ADAC auch, dass jede extra Fahrt nach Luxemburg auch die Umwelt belaste. Zudem sollte sich jeder die Frage stellen, ob er diese zusätzliche Zeit aufwenden möchte, so eine Sprecherin.

Ab heute gilt der Tankrabatt. Auch in der Region Trier sind die Preise gesunken. SWR Andrea Meisberger

Ansturm auf die Tankstellen in der Region Trier

Dass viele, die vorher in Luxemburg getankt haben, nun in Deutschland den Tank voll machen, sei spürbar, so Tankstellenbetreiber Jürgen Doetsch, der mehrere Tankstellen an der Mosel, im Hochwald und der Eifel betreibt. Allerdings sei der Ansturm nahe der luxemburgischen Grenze nicht höher als am Rhein oder im Westerwald.

"Dabei ist der Ansturm gar nicht notwendig. Der Tankrabatt gilt drei Monate. Da sollte man sich die Frage stellen, ob man sich es wirklich antun möchte, sich in die Schlange an den Tankstellen zu stellen."

Tankrabatt erstmal ein Minusgeschäft

Dass die Preise nun so stark gesunken sind, ist laut dem Tankstellenbetreiber erst einmal ein Minusgeschäft. Denn die Tanks seien noch voll mit Diesel und Benzin zum alten Preis. Allerdings hätten alle Tankstellen die Preise gesenkt, sodass sich eine Abwärtsspirale ergeben habe, bei der jeder günstiger sein wollte als der andere. Dadurch sei quasi noch mehr Nachlass als nur der Tankrabatt bei den Verbrauchern angekommen.

Diesel und Benzin hamstern nicht notwendig

Tankstellenbetreiber Doetsch hofft, dass die Autofahrer nicht beginnen, Diesel und Benzin zu hamstern, denn dazu gebe es keine Notwendigkeit. Eine Knappheit gebe es in Deutschland nicht und das Versorgungsnetz sei gut.

"Wenn alle einen kühlen Kopf bewahren, dann wird es sich regulieren."

Sicherlich könnte es hier und da vorkommen, dass es an einer Tankstelle für ein paar Stunden keinen Diesel mehr gibt, aber dann müsse man eben zur Nächsten fahren. Aber das sei in der Regel kein Problem. Denn auf den letzten Tropfen solle man generell nicht fahren.