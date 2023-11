Migration: Wie Kommunen, Land und Bund sie begrenzen wollen

Wie kann Migration begrenzt werden? Darüber wird seit Wochen auch in Rheinland-Pfalz so kontrovers diskutiert, wie über kein anderes Thema. Aber wie realistisch sind schnelle Lösungen?

Druck aus und in den Kommunen in RLP wird immer größer

Klar ist, der Druck steigt zunehmend von unten nach oben. Aus den Kommunen - auch denen in Rheinland-Pfalz - werden die Hilferufe immer lauter und dringlicher. Von Überlastung ist viel die Rede. Finanziell, aber vor allem auch im sozialen Bereich. Es fehlt an Möglichkeiten, die Menschen unterzubringen, die zu uns kommen. Es fehlt aber auch an Kita-Plätzen und Ressourcen, so viele Leute zu integrieren und Asylverfahren zügig abzuwickeln.

Und das in Zeiten, in denen es sowieso in nahezu allen Bereichen an Fachkräften mangelt, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte in Schulen längst am Limit sind. In Rheinland-Pfalz erreichten die Flüchtlingszahlen zuletzt neue Höchststände. Sowohl bei der Zahl der ankommenden Flüchtlinge pro Woche wurde in Rheinland-Pfalz kürzlich ein Rekordwert registriert, als auch bei der Gesamtzahl der Geflüchteten. Laut Ausländerzentralregister sind es derzeit etwa 135.000.

Der Protest der rheinland-pfälzischen Kommunen gegen diese Entwicklung nahm zuletzt ebenfalls zu. Sie fordern, dass ihnen alle Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge erstattet werden. Wenn sich der Bund dagegen weiterhin weigere, müsse die Landesregierung mehr Geld geben, heißt es. Dabei ist der finanzielle Aspekt nur einer von vielen.

Verfügbarer Wohnraum, um Geflüchtete unterzubringen, ist vielerorts nicht mehr vorhanden. Auch Bürgerinnen und Bürger fühlen sich oft an der Belastungsgrenze und nicht mehr wohl in ihren Städten und Gemeinden. Vor allem dann, wenn das Verhältnis der Einwohnerzahl zur Zahl der Flüchtlinge bedenkliche Ausmaße annimmt.

Menschen in Kusel sind erst kürzlich auf die Straße gegangen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. In Kusel kommen auf etwa 5.000 Einwohner inzwischen mehr als 1.000 Asylsuchende, die überwiegend in der dortigen Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende untergebracht sind. Ähnlich sieht es in Hermeskeil aus. Dort hat der Stadtrat eine Resolution verabschiedet, in der die Kommune mehr Unterstützung vom Land fordert sowie eine Begrenzung der Geflüchteten, die in Hermeskeil untergebracht werden müssen.

Die Kapazitäten der Aufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende in Rheinland-Pfalz sind zwar schon deutlich erweitert worden - auf insgesamt 8.000 Plätze, sie platzen dennoch aus allen Nähten: Überbelegungen, wohin man schaut. Die Landesregierung will die Kapazitäten nochmal erweitern, dagegen gibt es aber auch Widerstand. Menschen außerhalb der Einrichtungen unterzubringen, wird auch immer schwieriger, weil Wohnraum knapp ist.

Der Handlungsspielraum des Landes Rheinland-Pfalz und der anderen Bundesländer ist begrenzt. Für das Asyl- und Aufenthaltsrecht ist der Bund zuständig. Die rheinland-pfälzische Ampelkoalition versucht deshalb, im Schulterschluss mit den anderen Ländern auf den Bund einzuwirken. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben dazu kürzlich Forderungen formuliert.

So sollen Asylverfahren innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. Ausreisepflichtige Menschen sollen schneller in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Ziel sei es, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Am 6. November werden die Länder mit dem Bund darüber beraten.

Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müssen Abschiebungen beschleunigt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett gebilligt. Der Bundestag muss noch darüber beraten. Neben der schnelleren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ist vorgesehen, den Ausreisegewahrsam von derzeit zehn auf höchstens 28 Tage zu verlängern.

Das soll verhindern, dass Abzuschiebende vor einer Rückführung untertauchen. Zudem sollen Abschiebungen zuvor Geduldeter nicht mehr vorher angekündigt werden, außer bei Familien mit Kindern unter zwölf Jahren. Auch gegen Schleuser soll härter vorgegangen werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) setzt sich zudem dafür ein, die Leistungen für Asylbewerber in Deutschland zu kürzen. Es sei offensichtlich, dass der "Sozialstaat mit seinen im europäischen Vergleich sehr hohen Leistungen wie ein Magnet wirkt", sagte Lindner in der ARD. Das müsse abgeschaltet werden. Dadurch ließe sich die Zahl der Asylbewerber verringern.

Lindner fordert zudem, Barzahlungen für Asylsuchende durch Bezahlkarten zu ersetzen. Dafür sind nach eigenen Angaben auch die Bundesländer, die aber eine bundesweit einheitliche Einführung eines solchen Systems verlangen. Der Beschluss, solche Bezahlkarten einzuführen, dürfte damit aber wohl bald erfolgen. Ob die Einführung solcher Karten tatsächlich Menschen davon abhalten wird, nach Deutschland zu kommen, ist jedoch umstritten.

Echte Lösungen in Fragen der Migration kann Deutschland nicht allein herbeiführen, sondern nur mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und den so genannten Herkunftsländern. Will Rheinland-Pfalz etwa abgelehnte Asylbewerber abschieben, ist das nur möglich, wenn die jeweiligen Herkunftsländer die Rücknahme der Menschen auch akzeptieren. Dies ist aber oft nicht der Fall. Ein Ziel sind deshalb Abkommen mit den Herkunftsländern zur Rückführung. Darüber verhandeln die Bundesregierung und die EU seit Langem mit verschiedenen Ländern.

Noch wichtiger ist ein gemeinsames europäisches Asylsystem, um Staaten wie Deutschland - in denen besonders viele Menschen Schutz suchen - zu entlasten. Zu der aktuell verhandelten EU-Asylreform gehört ein wirksamer Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen. Dort sollen künftig auch die Asylverfahren erfolgen. Die Mitgliedstaaten könnten den Plänen zufolge dann selbst entscheiden, wie sie sich beteiligen. Wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie beispielsweise eine Ausgleichszahlung leisten.

Spürbare Entlastungen für die rheinland-pfälzischen und die übrigen Kommunen in Deutschland sind auf die Schnelle trotzdem nicht zu erwarten. Die umkämpfte Asylreform soll bis zur Europawahl im Juni 2024 stehen. Frühestens dann wird der Aufbau der benötigten Strukturen beginnen, mit denen die Migration begrenzt werden soll.