Ministerpräsidenten beraten über Asylpolitik

Unter dem Vorsitz des hessischen Regierungschefs Boris Rhein (CDU) kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder ab heute für zwei Tage in Frankfurt zusammen. Ein Thema wird die Asylpolitik sein.

Das Treffen im Palmengarten, an dem auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnimmt, beginnt am frühen Nachmittag. Vor Beginn der Beratungen soll es einen Beschluss zum Hamas-Terror in Israel geben unter dem Motto: "Deutschland steht fest an der Seite Israels".

Anschließend dürften die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland das Hauptthema der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sein. Die Länder fordern seit langem mehr Geld vom Bund für die Unterbringung und die Versorgung von Geflüchteten.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) brachte im Gespräch mit der Rheinischen Post (Donnerstag) eine Pauschale von 10.000 Euro pro Geflüchtetem ins Gespräch - doppelt so viel wie vom Bund vorgesehen. Medienberichten zufolge wollen die Länderchefs auch, dass für Asylbewerber künftig eine Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit besteht.

Das ist ein Thema, wo der Staat zeigen muss, dass er Dinge unter Kontrolle hat.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat unterdessen betont, die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge und Migranten müsse sinken. "Das ist ein Thema, wo der Staat zeigen muss, dass er Dinge unter Kontrolle hat", sagte Scholz am Mittwoch auf einer SPD-Wirtschaftskonferenz in Berlin. "Es kommen gegenwärtig viel zu viele", so der Kanzler. Deshalb sei es die Aufgabe, die irreguläre Migration nach Deutschland zu begrenzen. Es gehe darum, "dass die Zahlen reduziert werden". Laut Scholz müsse Deutschland aber weiter wirklich Schutzbedürftige aufnehmen.

Zum Thema Migration soll es am Freitagabend auch ein Treffen von Kanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU/Hessen) und Stephan Weil (SPD/Niedersachsen) sowie dem Oppositionsführer im Bundestag, CDU-Chef Friedrich Merz geben.

CDU-Chef in RLP fordert "klare und schnelle Beschlüsse in der Flüchtlingskrise"

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf forderte am Mittwoch von der Ministerpräsidentenkonferenz "klare und schnelle Beschlüsse in der Flüchtlingskrise". Er sei davon überzeugt, dass es ohne eine Obergrenze für die Zuwanderung nicht mehr gehe. Zudem müsse auch erneut über die Einführung von bundesweiten Ankerzentren beraten werden. Geldleistungen für Flüchtlinge sollten seiner Auffassung nach flächendeckend auf Sachleistungen umgestellt werden.

Dahinter steckt die Idee, potenzielle Asylbewerber abzuschrecken, die von dem knappen Budget, das ihnen zur Verfügung steht, Geld in die Heimat schicken wollen. Außerdem soll der Missbrauch des Asylsystems durch Nicht-EU-Bürger aus Osteuropa dadurch bekämpft werden.

MPK als Vorbereitung für Treffen mit Kanzler Scholz

Die Ministerpräsidentenkonferenz will bei ihrem zweitägigen Treffen in Frankfurt auch über die Finanzierung des Deutschlandtickets und die Einführung eines niedrigeren Strompreises für Industrieunternehmen beraten. Ziel ist eine gemeinsame Position für das Treffen mit Bundeskanzler Scholz am 6. November in Berlin.