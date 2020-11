Was geht noch? Was ist weiter verboten? Einen Überblick über die Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz zu behalten, ist nicht leicht. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Regelungen ab dem 2. November.

In Rheinland-Pfalz gilt ab sofort die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung. Sie sieht deutlich strengere Maßnahmen vor und gilt für einen Monat.

Schnellübersicht

Veranstaltungen und Feiern



Freizeit



Bildung, Weiterbildung und Betreuung



Die Bürger sollen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum reduzieren. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet, höchstens allerdings mit zehn Personen. Ab Klasse 5 gilt im Regelfall eine Maskenpflicht auch im Unterricht.

Schon seit dem 27. April müssen beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen sogenannte Alltagsmasken getragen werden - Mund und Nase müssen bedeckt sein, um die Ansteckungsgefahr für andere zu verringern. Auch Schals dürfen dazu benutzt werden. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Bußgeld von 50 Euro.

Wenn der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen über 35 steigt, kann die Maskenpflicht örtlich ausgeweitet werden. Dann gilt sie auch überall, wo viele Menschen zusammenkommen, beispielsweise auf Einkaufsstraßen oder Wochenmärkten.

Kreise und kreisfreie Städte hatten mit dem Anstieg der Neuinfektionen im Herbst teils schon so genannte Allgemeinverfügungen erlassen mit eigenen Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sollte die landesweite Verordnung darüber hinausgehen, gelten diese strengeren Regeln.

Öffentliche Veranstaltungen finden nur noch bei einem besonderen öffentlichen Interesse statt. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Private Veranstaltungen außerhalb der eigenen Wohnung sind untersagt. Zusammenkünfte und Feiern innerhalb der eigenen Wohnung sind nur einem engen privaten Kreis gestattet - empfohlen wird, ganz darauf zu verzichten. Versammlungen wie Demonstrationen unter freiem Himmel können unter Auflagen erlaubt werden.

Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports sowie des Schulsports ist bei Vorlage eines umfassenden Hygienekonzepts erlaubt. Zuschauer im Profisport sind aber nicht zugelassen.

Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, werden geschlossen. Dazu gehören:

- Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen

- Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

- Museen, Schlösser, Tierparks und Zoos

- Schwimm- und Spaßbäder, Saunen - Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

- Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

- Gedenkstätten

Geöffnet bleiben:

- Spielplätze (für Erwachsene gilt aber eine Maskenpflicht)

- Bibliotheken und Büchereien

- Seilbahnen (weil sie zum öffentlichen Personennahverkehr gehören)

- Solarien

Der Fastnachtsauftakt am 11. November auf dem Mainzer Schillerplatz findet nicht statt. Angesichts der Infektionslage und der Corona-Beschränkungen sei die Absage alternativlos gewesen, sagte der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Reinhard Urban. Auch in den anderen Landesteilen wird es in der kommenden Session nur sehr eingeschränkt Veranstaltungen geben. Was möglich ist, entscheiden die Behörden vor Ort.

Etliche Städte im Land - darunter Mainz, Trier, Koblenz und Kaiserslautern - haben ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. In Ludwigshafen haben die Veranstalter den "Winterzauber"-Markt, der am 6. November beginnen sollte, verschoben. Geprüft wird, ob das Spektakel zum Beispiel am 1. Dezember starten kann.

Bei den Gottesdiensten hat sich nichts geändert. Sie sind erlaubt. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Bei Chor und Gemeindegesang im Innenraum gelten drei Meter Abstand. Für Gläubige in der Kirche gilt die Maskenpflicht. Am Platz entfällt die Pflicht.

An Trauungen dürfen neben den Eheschließenden, dem Standesbeamten und zwei Trauzeugen folgende Personen teilnehmen: 1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und 2. Personen eines weiteren Hausstandes. Darüber hinaus dürfen weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die vorgeschriebene Personenbegrenzung eingehalten wird.

Die Teilnehmerzahl wird begrenzt auf enge Angehörige, unter Auflagen dürfen auch weitere Personen teilnehmen. Es gilt eine Maskenpflicht.

Der Freizeit- und Amateursportbetrieb ist nicht mehr erlaubt - mit Ausnahme der Sportausübung allein, zu zweit oder mit Personen aus dem eigenen Hausstand.

Restaurants, Gaststätten sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Davon ausgenommen sind Kantinen und Mensen und die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Die Bundesregierung hat insbesondere für diese Bereiche kurzfristige und umfangreiche finanzielle Hilfen angekündigt.

Der Einzelhandel bleibt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet. Dabei ist sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche aufhält.

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Nagelstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen wie etwa die Physiotherapie bleiben weiter möglich. Friseursalons bleiben unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet.

Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke erlaubt. Auch Dauercamping ist verboten.

Quarantäneregeln für Reiserückkehrer ab dem 9. November Die Landesregierung hat eine neue Quarantäne-Verordnung für Reiserückkehrer veröffentlich, die am Montag, 9. November, in Kraft tritt. Sie basiert auf einer einheitlichen Regelung zwischen Bund und Ländern. Die Quarantänedauer verkürzt sich danach von 14 auf 10 Tage. Betroffene Personen sind wie bisher verpflichtet, unverzüglich nach Einreise das für sie zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Hierfür wird eine neue digitale Einreiseanmeldung durch den Bund zur Verfügung gestellt. Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht durch Vorlage eines negativen Testergebnisses bei Einreise wird nicht mehr generell möglich sein. Die Quarantänedauer kann jedoch mit der Vorlage eines negativen Testergebnisses verkürzt werden. Dabei darf der Test grundsätzlich frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt werden. Für die Verpflichtung zur Quarantäne sind zudem verschiedene Ausnahmen festgelegt worden. So sind beispielsweise Personen von der Quarantänepflicht ausgenommen, die sich auf der Durchreise befinden, die sich weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder aus einem Risikogebiet für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen. Auch Grenzgänger und Pendler profitieren von der Ausnahmeregelung.

Volkshochschulen und Musikschulen bleiben geöffnet, auch der private Musikunterricht ist erlaubt.

Fahrschulen dürfen den Betrieb aufrechterhalten. Es gelten aber weiter strenge Vorgaben - zum Beispiel ein Mundschutz beim Autofahren.

Es gibt keine grundsätzlichen Besuchsverbote, aber strenge Auflagen und Einschränkungen. Es soll regelmäßige Sars-Cov-2-Schnelltests für Bewohner, Patienten, deren Besucher und das Personal geben. Einige Krankenhäuser haben aber bereits Besuchsverbote erlassen.