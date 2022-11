RLP will Isolationspflicht Ende des Monats aufheben

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz soll die Isolationspflicht für Corona-Infizierte nach SWR-Informationen Ende dieses Monats wegfallen.

Eine entsprechende Änderung der Verordnung soll das Kabinett heute beschließen. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte sich jüngst schon dafür ausgesprochen, die Pflicht zur fünftägigen Quarantäne für Corona-Infizierte abzuschaffen.

Bisher keine einheitliche Regelung

Allerdings hatte er die Bedingung gestellt, dass alle Länder das machen. Das scheint aber derzeit nicht möglich zu sein. Einige Bundesländer halten weiterhin an der Isolationspflicht fest. Bayern, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg dagegen haben die Isolationspflicht bereits aufgehoben. Das führt dazu, dass Pendler, die in Rheinland-Pfalz arbeiten, zu Hause bleiben müssen, auch wenn in ihrem Heimatbundesland die Isolationspflicht weggefallen ist.

Dieses Hickhack für Pendler fällt weg, wenn auch Rheinland-Pfalz die Isolationspflicht kippt. Der Wegfall der Isolationspflicht bedeutet: Jemand, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, aber keinerlei Symptome hat, darf trotzdem arbeiten. Bisher mussten solche Betroffenen mindestens fünf Tage zu Hause in Quarantäne bleiben.