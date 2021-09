Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 26. September.

Sonntag, 26. September

+++ Drei Leitindikatoren in Rheinland-Pfalz weiter gesunken +++

13:15 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts innerhalb von 24 Stunden von 58,1 auf 57,6 gesunken. Die Hospitalisierungsinzidenz fiel von 1,7 auf 1,6. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren in Rheinland-Pfalz 3,91 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 4,14 Prozent). Binnen eines Tages registrierte das Landesuntersuchungsamt 146 Neuinfektionen und einen weiteren Toten. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am höchsten in Frankenthal (127,5), am niedrigsten im Donnersbergkreis (18,5).

+++ Impfaktion der Karnevalisten in Trier +++

10:15 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval veranstaltet heute auf dem Kornmarkt eine Corona-Impfaktion. Los geht`s um 11:11 Uhr. Am Impfbus wird auch das designierte Trierer Prinzenpaar erwartet. Interessierte können sich mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson impfen lassen. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval will Karnevalfeiern in dieser Session möglich machen - möglichst ohne Maske und Abstand. Dafür sollen die Närrinnen und Narren geimpft oder genesen sein.

+++ Seehofer warnt vor Radikalisierung der "Querdenken"-Bewegung +++

3:00 Uhr

Nach dem tödlichen Schuss bei einem Streit um die Maskenpflicht in Idar-Oberstein warnt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor einer Radikalisierung der "Querdenken"-Bewegung in Deutschland. "Die Gruppe der Querdenker wird zwar immer kleiner, aber leider auch immer radikaler und brutaler", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Die politisch motivierte Gewalt in Deutschland durch Querdenker sei gefährlich für das Land. "Sie können unser Land zersetzen, wenn der Rechtsstaat sie nicht mit allen Mitteln bekämpft", so Seehofer. Er forderte, "die Täter und diejenigen, die Verbrechen wie in Idar-Oberstein unterstützen", hart zu bestrafen.