CDU-Fraktion berät über Baldaufs Rückzugsankündigung

Die Rückzugsankündigung des rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschefs Christian Baldauf hat viel Staub aufgewirbelt. Sie wird auch heute Thema auf der Klausur der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sein.

Baldauf hatte zwei Tage vor Weihnachten überraschend bekannt gegeben, den Fraktionsvorsitz Ende März abzugeben. Seitdem ist die Fraktion in Aufruhr. Einige Abgeordnete sprechen von Putschisten innerhalb der Fraktion, andere Abgeordnete bestreiten, dass es eine Intrige gab. Baldauf selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Abläufen geäußert.

Vergangene Woche im CDU-Vorstand hatte er nach Aussage von Teilnehmern jedoch gesagt, er habe sich nicht freiwillig zum Rückzug entschieden - so wie von ihm nach außen dargestellt.

Unklar, ob schon über Nachfolge Baldaufs entschieden wird

Zum Ablauf der heutigen Klausur sagte ein Fraktionssprecher, die Abgeordneten würden in eine offene Aussprache gehen und über den weiteren Fahrplan diskutieren. Unklar ist, ob schon über die Nachfolge Baldaufs entschieden wird. Sollte der heutige Tag nicht ausreichen, könnte die Klausurtagung morgen fortgesetzt werden. Das Treffen war schon lange vor Baldaufs Rückzugsankündigung geplant.

Vogel rät Baldauf zur Vertrauensfrage

Der frühere rheinland-pfälzische CDU-Chef und Ministerpräsident Bernhard Vogel rät dem heutigen CDU-Fraktionschef zur Vertrauensfrage. "Christian Baldauf sollte jetzt auf der Klausur die Vertrauensfrage stellen. Dann werden wir ja sehen, wie die Dinge liegen", sagte der 90-jährige der "Rhein-Zeitung".

Vogel riet Baldauf "standhaft zu bleiben". CDU-Parteichef will Baldauf aber bleiben. Laut Vogel geht es jetzt darum, wer die Partei möglicherweise in die nächste Landtagswahl führt. "Partei- und Fraktionsvorsitz gehören in eine Hand, und ich sehe nach wie vor keinen Grund, warum Christian Baldauf nicht doch Fraktionsvorsitzender bleiben sollte. Er hat lediglich angekündigt, zurücktreten zu wollen", sagte Vogel der Zeitung.