Seit 300 Tagen ist Krieg in der Ukraine und ein Ende der russischen Angriffe ist weiter nicht in Sicht. Auch in der Vorweihnachtszeit ist in diesem Jahr dort alles anders, wie Claudia Deeg im Gespräch mit dem deutschen Schriftsteller Christoph Brumme, der seit vielen Jahren in Poltawa südöstlich von Kiew lebt, erfahren hat.