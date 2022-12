Baldauf gibt Amt als CDU-Fraktionschef in RLP ab

Oppositionsführer Christian Baldauf will das Amt des CDU-Fraktionschefs in Rheinland-Pfalz Ende März kommenden Jahres abgeben. Das gab er in einer Mitteilung bekannt.

Sendung am Do. , 22.12.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP