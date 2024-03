"Carfriday" statt Karfreitag: Tausende Autofans treffen sich am Nürburgring

Für Tausende ist der Karfreitag ein wichtiger Termin, aber nicht wegen Ostern: Am "Carfriday" treffen sich am Nürburgring Autofans aus ganz Deutschland. Die Polizei kündigte strenge Kontrollen an.

Es wird wieder voll am "Carfriday" am Nürburgring - dem Motorsport-Mekka schlechthin. "Obwohl an Karfreitag keine Veranstaltung am Nürburgring stattfindet, kommen Tausende", so die Betreiber des Rings. Die Rennstrecke sei an diesem Tag auch für Tuner und Poser ein beliebtes Ausflugsziel - und das für Autofans aus ganz Deutschland.

Grill- und Campingverbot

Die Nürburgring Betreibergesellschaft engagiere mehr als 150 Ordner, Sicherheitskräfte und Mitarbeitende der Verkehrswacht, um Ordnungsamt und Polizei zu unterstützen, heißt es. Man wolle die ganze Region und die Natur vor übermäßigem Lärm und Müll schützen. Um Staus zu verringern, seien in der Nähe zur Grand-Prix-Strecke viele Parkplätze geöffnet. Es gibt allerdings ein Grill- und Campingverbot.

Polizei kündigt bei Verstößen harte Konsequenzen an

"Wer nicht zum Nürburgring muss, sollte diesen Bereich großräumig umfahren", so die Polizei Adenau. Wer sich im Bereich des Rings danebenbenehme, müsse mit harten Konsequenzen rechnen. Außerdem kündigte die Polizei an, gegen Falschparker vorzugehen und Autos abzuschleppen.

Autorennen unabhängig von Streckenlänge verboten

Die Verkehrsexperten vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) weisen darauf hin, dass Autorennen gemäß Paragraph 315 d des Strafgesetzbuches verboten sind. Vielen sei nicht bewusst, dass es nicht auf die Länge der gefahrenen Strecke ankommt. Teils verabredeten sich die Teilnehmenden schon im Vorfeld des Treffens zum Rennen. Veranstalter solcher illegalen Autorennen machten sich ebenso strafbar.

Die Strafen treffen die Auto-Fans meist hart. Es können Punkte in Flensburg zusammen mit hohen Bußgeldern fällig werden. In schlimmeren Fällen kann der Führerschein entzogen und sogar das Fahrzeug beschlagnahmt werden. Wird jemand verletzt, kann eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verhängt werden.



Die Polizei appelliert deshalb, sich an die Verkehrsregeln zu halten und das gelte für alle Verkehrsteilnehmenden:

Der Verkehrssituation angemessen fahren und an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten

An keinen illegalen Rennen teilnehmen oder solche veranstalten

Erforderliche Unterlagen zu den Umbauten am Fahrzeug dabei haben

Bei Kenntnis eines illegalen Autorennens unmittelbar die Polizei unter 110 alarmieren

Des Weiteren bittet die Polizei zur Aufklärung von illegalen Autorennen erstellte Videos an die Polizei zu übermitteln, das helfe möglicherweise Straftaten aufzuklären.

Das LKA weist zudem auf die APP der "TUNE IT! SAFE!"-Kampagne hin - unter anderem ein Ratgeber für sicheres Tuning. Hier gibt es die Möglichkeit, ein 360°-Foto vom Fahrzeug zu erstellen. Spannende Messergebnisse liefert zudem der integrierte dB-Messer.