A61 bei Worms: Polizei zieht neun Fahrer aus dem Verkehr

Am Karfreitag haben Polizisten aus Landau, Ludwigshafen und Neustadt fast 150 Autos auf der A61 bei Worms kontrolliert. Hintergrund ist das traditionelle „Car Friday“-Treffen am Nürburgring, zu dem Autofans aus ganz Deutschland kommen.

Wie die Polizei Neustadt mitteilte, durften nach den Kontrollen auf der A61 neun Autofahrer nicht mehr weiterfahren. Außerdem hatte die Polizei zwei Autos abschleppen lassen. Darunter auch eines, das mit einem sogenannten "Bodykit", einem Karosserieanbausatz, breiter gemacht wurde.

Auspuff dröhnte mehr als üblich

Die Polizei stoppte auch einen 28-Jährigen aus der Nähe von Mainz. Er hatte die Auspuffanlage seines Autos so verändert, dass sie viel lauter als erlaubt dröhnte. Statt der erlaubten 92 Dezibel erreichte das ein Auto einen Geräuschpegel von 132 Dezibel.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt sechs Straftaten zur Anzeige gebracht - darunter Urkundenfälschung, Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nürburgring: Am "Carfriday" beliebtes Ziel

Bereits im Vorfeld kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an. Auch die Betreiber des Rings rechneten mit vielen Besuchern. "Obwohl an Karfreitag keine Veranstaltung am Nürburgring stattfindet, kommen Tausende", so die Betreiber. Die Rennstrecke sei an diesem Tag auch für Tuner und Poser ein beliebtes Ausflugsziel - die Autofans kommen aus ganz Deutschland.