Zahl der illegalen Autorennen steigt in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gab es in den ersten acht Monaten dieses Jahres 251 illegale Autorennen - die meisten fanden abseits der Autobahnen statt. Am Steuer sitzen in der Regel Männer.

Sendung am Di. , 24.10.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz