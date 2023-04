Mordwaffe Auto: Die Jagd der Polizei nach Rasern, Tunern und Co. Laute Musik, Motorengeheul und quietschende Reifen – im Bremer Tatort “Donuts” liefern sich drei Autoposer mehrere Rennen mit der Polizei. Im Film finden die hauptsächlich im Industrieviertel von Bremerhaven statt. Im echten Leben gibt es sie aber auch in Innenstädten, wie bei dem Fall der Ku'damm-Raser. Im Februar 2016 lieferten sich zwei junge Männer – Hamdi H. und Marvin N. – nachts um halb eins spontan ein Wettrennen auf dem Kurfürstendamm mit bis zu 170 km/h. Das Rennen endete mit dem Tod eines Mannes. Was Autorennen so gefährlich macht, aber auch warum es wichtig ist, zwischen Tunern, Posern und Rasern zu unterscheiden, das erzählt in dieser Folge Romy und Flo der Polizeikommissar Thomas Junghans.

Hier der Link zum Tatort: https://www.ardmediathek.de/tatort

Link zum True-Crime-Fall: https://taz.de/Karlsruhe-zu-Kudamm-Raser/!5903086/