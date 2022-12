Nach tödlichem Raserunfall in Wiesbaden - Zusammenstoß wird nachgestellt

Im Oktober hatte es in Wiesbaden ein schweren Unfall gegeben. Gegen den mutmaßlichen Verursacher ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordes. Heute soll das Geschehen am Unfallort rekonstruiert werden.

Der Unfall geschieht am 22. Oktober 2022 in Wiesbaden: Ein Mercedes-Fahrer aus Frankfurt rast über eine rote Ampel und kracht in einen VW Golf, der gerade abbiegen will. Der 30-jährige Fahrer des Golfs - Vater eines zwei Monate alten Babys - stirbt am nächsten Tag im Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher erleidet schwere Verletzungen, ebenso die vier Menschen, die mit ihm im Auto sitzen, darunter ein siebenjähriger Junge. Gegen den 24-jährigen Mercedes-Fahrer ermittelt die Wiesbadener Staatsanwaltschaft inzwischen wegen Mordes. Es besteht der der Verdacht, dass sich der Mann mit einem anderem Autofahrer eine Rennen geliefert hat.

Tödlicher Unfall wird in Wiesbaden nachgestellt

Am Mittwochabend wird der Unfall nun auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden rekonstruiert. Dabei soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft unter anderem überprüft werden, wie die Lichtverhältnisse zum Unfallzeitpunkt waren und wie diese sich möglicherweise auf die beiden Fahrer ausgewirkt haben. Was konnten sie sehen, was nicht?

Diese Nachstellung soll in den frühen Abendstunden gegen 19 Uhr beginnen. Dafür werden die Ermittler die gleichen Autos einsetzen wie die, die im Oktober an dem Unfall beteiligt waren. Außerdem wird auch eine Drohne genutzt, die die Situation filmen wird. Der Unfallhergang wird laut Polizei sowohl mit als auch ohne fließenden Verkehr durchgespielt.

Unfall-Rekonstruktion sorgt für Verkehrsbehinderungen

Für die Dauer der Rekonstruktion ohne Verkehr wird der Gustav-Stresemann-Ring stadtauswärts unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee/Salzbachstraße bis zum Kreuzungsbereich Wittelsbachstraße gesperrt - außerdem alle Zufahrten zu dem Abschnitt auf dem Gustav-Stresemann-Ring. Dadurch wird es zu Behinderungen im abendlichen Straßenverkehr geben. Man versuche diese aber so gering wie möglich zu halten, heißt es von Seiten der Wiesbadener Polizei.

Illegales Autorennen? Ermittlungen wegen Mordes

Kurz nach dem tödlichen Unfall im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie wegen Mordverdachts gegen den 24-jährigen Mercedes-Fahrer ermittle. Die Untersuchungen hatten ergeben, dass der Mann mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war und die rote Ampel ignoriert hatte. Außerdem hieß es von Seiten der Ermittler, dass der 24-Jährige im Vorfeld des Unfalls durch "grob verkehrswidrige Fahrweise" aufgefallen sei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige sich mit einem anderen Autofahrer ein Rennen geliefert hat. In dem Zusammenhang wurde auch der Wagen eines 41-Jährigen sichergestellt. Er wird verdächtigt, an dem Rennen beteiligt gewesen zu sein.