Miese Konjunktur: Das kann jeder von uns für die Wirtschaft tun

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nicht gerade sonnig. Die Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren nicht so stark steigen, wie das noch bis zum Frühjahr vermutet wurde. Die Preise sind weiterhin relativ hoch und vor allem die Konjunktur in Deutschland kommt nicht so richtig in Gang. Es gibt aber dennoch Wege aus der Krise, sagt Geraldine Dany-Knedlik, Konjunkturchefin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt sie, was auch jeder einzelne von uns tun kann, um die Wirtschaft wieder auf stabile Füße zu bringen.