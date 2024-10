"Deutschland zahlt für Radwege in Peru" - Was ist dran?



315 Millionen Euro - So viel gibt Deutschland angeblich für Radwege und Busse in Peru aus. Das wurde zumindest in den sozialen Netzwerken und von Politikern gerne behauptet. Diese Zahl lässt sich so nicht bestätigen. Ganz so einfach ist die Rechnung nämlich nicht. Laut Recherchen der Tagesschau ist es aber - über mehrere Jahre hinweg - eine dreistellige Millionensumme, die jedoch nicht nur aus Zuschüssen besteht, sondern teils auch als Kredit eingeräumt wurde.