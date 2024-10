Schnieder: Haushaltspolitik der Regierung in RLP ist nicht zukunftsfähig

Die CDU-Opposition hat den geplanten Doppelhaushalt 2025/2026 der rheinland-pfälzischen Landesregierung als nicht zukunftsfähig kritisiert. Von frischer Tatkraft sei kaum etwas zu spüren, so CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder.

Aus Sicht von Schnieder fehlt es dem Doppelhaushalt an Entschlossenheit. "Leider liegt über ihrem gesamten Entwurf der Mehltau des Weiter so", sagte der Oppositionsführer im Landtag. Es brauche aber kraftvolles, entschlossenes Handeln.

So zeige der Haushalt keine Lösungen für die Finanzprobleme der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Die CDU erkenne zwar die positive Entwicklung beim Kommunalen Finanzausgleich an. Die Ampel-Koalition verschweige aber die gestiegenen Belastungen für die Städte und Gemeinden im Land, so Schnieder.

Statt eines einmaligen 200 Millionen Euro schweren Programms für besonders belastete Kommunen benötigten diese dauerhaft mehr Geld. Schnieder forderte auch mehr Vertrauen in die Menschen vor Ort und mehr Freiheit für die Kommunen zu entscheiden, was sie mit den Fördergeldern umsetzen.

Nötig sind laut Schnieder auch mehr Investitionen in Bildung, mehr Medizin-Studienplätze und mehr Geld für den ÖPNV sowie den Bau und Erhalt von Straßen, Brücken und Schienenstrecken. Die Landesregierung habe den Investitionsstau bei der Verkehrsinfrastruktur immer noch nicht erkannt. Die im Haushalt geplante Erhöhung der Mittel dafür sei "nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein".

In der Migrationspolitik fordert die CDU eine zentrale Ausländerbehörde und mehr Kapazitäten in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes.

Bätzing-Lichtenthäler: Haushaltsentwurf ist solide und innovativ

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler warf Schnieder vor, keine Angaben dazu gemacht zu haben, wie die CDU ihre Vorschläge finanzieren wolle. In Schnieders Rede sei kein klarer Kurs erkennbar gewesen, er sei "mit einer Wünschelrute über die Themen gehuscht".

Laut der SPD-Fraktionschefin liefert der geplante Haushalt "starke Antworten auf die Fragen, die die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen in ihrem Alltag umtreiben". Der Regierungsentwurf sei gleichermaßen solide wie innovativ.

Im Gegensatz zur CDU lobte Bätzing-Lichtenthäler das neue Förderprogramm für finanzschwächere Kommunen. Sie verwies zudem darauf, dass "jeder dritte Euro des Landes an die Kommunen geht".

Grüne und FDP loben Rekordausgaben für ÖPNV

Auch die Redner der anderen beiden Ampelfraktionen - Grüne und FDP - verteidigten die finanzielle Ausstattung der Kommunen im Land, die durch den neuen Haushalt erneut verbessert werde. Zudem erhielten die Kommunen mehr Geld für die Aufnahme von Geflüchteten, so Pia Schellhammer, Fraktionschefin der Grünen.

An die CDU gerichtet stellte die Grünen-Politikerin auch klar, dass die Aufnahmekapazitäten in Rheinland-Pfalz bereits verdoppelt worden seien. Es sei wohlfeil, noch mehr zu fordern und sich dann "bei der Umsetzung vor Ort in die Büsche zu schlagen".

Schellhammer und der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis betonten, dass der Doppelhaushalt so viel Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr im Land vorsehe wie noch nie. Das Deutschlandticket etwa sei ein hervorragendes Angebot, sagte Fernis. Davon profitiere besonders der ländliche Raum, wie die Menschen in seiner Heimatstadt Bad Kreuznach.

AfD-Fraktionschef bezeichnet Haushalt als "Vernichtungswerk"

Mit drastischen Worten kritisierte AfD-Fraktionschef Jan Bollinger den Doppelhaushalt. Dieser setze das "Vernichtungswerk" fort, das die Ampeln im Bund und in Rheinland-Pfalz begonnen hätten. Als Beispiel nannte er den Sanierungsstau bei der Verkehrsinfrastruktur. "Der Holzweg ist die einzige Straße in Rheinland-Pfalz ohne Schlaglöcher", sagte Bollinger.

Der vorgelegte Haushalt helfe den rheinland-pfälzischen Kommunen auch nicht "aus dem Schuldensumpf". Die Ampel-Politik führe stattdessen dazu, dass Unternehmen das Land verließen, die Energie teurer und der Wald durch Windräder kaputt gemacht werde, so Bollinger.

Mehr Ausgaben als Einnahmen in RLP geplant

Die Ampel-Koalition rechnet in ihrem Doppelaushalt mit mehr Ausgaben als Einnahmen. Für 2025 sind Ausgaben von 25,16 Milliarden Euro vorgesehen - das sind über 10 Prozent mehr als in diesem Jahr. 2026 sollen die Ausgaben auf 25,45 Milliarden steigen.

Dem gegenüber stehen 2025 Einnahmen von 24,22 Milliarden sowie 2026 von 25,08 Milliarden Euro. Weil die Ausgaben die Einnahmen überschreiten, will die Landesregierung nächstes Jahr auf Rücklagen zurückgreifen. 2026 sollen Kredite in Höhe von 363 Millionen Euro aufgenommen werden, um die Lücke zu schließen.