Bidens Rede an die Nation: "Der Blick ins Herz ist ausgeblieben"

Auf diese Rede hatten alle gewartet: US-Präsident Joe Biden hat sich erstmals seit seinem Kandidaturrückzug im Fernsehen geäußert. In der Nacht hat er eine Rede an die Nation gehalten. So ergiebig, wie erhofft, war es aber am Ende nicht, sagt unsere Washington-Korrespondentin Katrin Brand: "Er hat nicht erläutert, ob der Rückzug zum Beispiel an seiner Gesundheit lag oder an schlechten Umfragewerten. Er hat eher staatstragende Gründe angegeben." Biden habe unter anderem erklärt, dass es Zeit ist, den Staffelstab weiterzugeben an eine neue Generation und es wichtig sei, neue, jüngere Stimmen zu hören. "Aber er hat die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht mitgenommen – der Blick ins Herz ist ausgeblieben", meint Brand. Warum es sich für sie eher wie eine Abschiedrede angefühlt hat, erklärt die Washington-Korrespondentin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.