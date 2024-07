Info-Date am Morgen: Biden äußert sich zu Rückzug ++ Neue Messerverbotszone in Heidelberg

US-Präsident Joe Biden hat sich in der Nacht in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt. Es wurde erwartet, dass er die Gründe für seinen Rückzug aus dem Wahlkampf nennt. Ob es an seiner Gesundheit oder den schlechten Umfrageergebnissen liegt, sagte er nicht. Es sei jedoch Zeit für neue frische, jüngere Stimmen. Biden glaube zwar, er hätte mit seiner Bilanz als Präsident eine zweite Amtszeit verdient, aber der Rettung der Demokratie dürfe nichts im Weg stehen, auch nicht der persönliche Ehrgeiz. Biden setzt sich dafür ein, dass seine Vizepräsidentin Kamala Harris gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump antritt.

Neue Messerverbotszone in Heidelberg

In Heidelberg gibt es ab heute die nächste Waffen- und Messerverbotszone im Südwesten. Sie umfasst die Kurfürstenanlage zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof und die angrenzenden Grünflächen. Ab sofort dürfen dort am Wochenende und vor Feiertagen nachts keine Messer mit einer Klingenlänge ab vier Zentimetern mitgeführt werden, wie die Stadt mitteilte. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 350 Euro rechnen. Die Regelung gilt jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr. Auch in Stuttgart, Mannheim und Heilbronn gibt es bereits solche Zonen.