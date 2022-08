Wetter: Wieder Hitze in BW - örtlich 40 Grad am Donnerstag

Der August ist da - und somit auch die Hitze. Am Donnerstag soll es der Wettervorhersage nach nochmal heißer werden als am Mittwoch. Im Land könnten Hitzerekorde geknackt werden.

Ein Hoch bestimmt mit sehr heißer Luft derzeit das Wetter in Baden-Württemberg. Auch am Mittwoch war es weiterhin sonnig. In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wurde mit knapp 36 Grad die Höchsttemperatur im Land gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vorläufig mitteilte. In vielen Städten wurde die 35-Grad-Marke erreicht. In der Nacht kühlt es langsam ab, auf 21 bis 13 Grad. Noch mehr Sonne und Hitze soll es am Donnerstag geben. Für Lörrach und Baden-Baden zeigt die Wetterkarte Temperaturen von 39 Grad an - "vielleicht gibt es örtlich sogar 40 Grad", sagt SWR-Wetter-Experte Sven Plöger voraus. Die Temperaturen stiegen in rekordverdächtige Bereiche.

"Die Hitze kommt jetzt erstmal mit voller Wucht auf uns zu"

Gewitter ab Freitag zu erwarten

Erst am Samstag kommt laut Plöger wieder kühlere Luft nach Baden-Württemberg. Für Freitag seien am Alpenrand und von Nordwesten aus erste Gewitter möglich, am Samstag werde das Wetter dann wechselhafter. Zunächst soll es noch sonnig werden, dann kann es teils kräftige Schauern und Gewitter geben, bei Temperaturen von 22 bis 34 Grad.

Stadtbäume gießen in Freiburg

Die Stadt Freiburg ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Stadtbäume zu gießen. Denn die leiden unter der enormen Trockenheit. Das Garten- und Tiefbauamt komme mit dem Gießen nicht hinterher, sagte die Leiterin Jutta Hermann-Burkart dem SWR.

Mangels Regen steigt auch die Waldbrandgefahr wieder: In weiten Teilen Baden-Württembergs galten am Mittwoch die beiden höchsten der fünf Warnstufen. Am Donnerstag verschärft sich die Lage noch einmal, bevor sie sich, nach den erwarteten Schauern, zum Wochenende hin wieder entspannen soll. Manche Behörden wie das Landratsamt Freudenstadt sperrten aus Sicherheitsgründen Feuer- und Grillstellen in Wäldern.

Hitzebus für Bedürftige in Stuttgart

Wegen der teils tropischen Temperaturen schickt Stuttgart einen Hitzebus für Bedürftige auf die Straße. Ehrenamtliche des Deutschen Roten Kreuzes und aus Stuttgart sollen damit ab sofort an Tagen mit Temperaturen über 32 Grad Celsius rund zwei Stunden täglich durch die Stadt fahren, um unter anderem Obdachlose mit Wasser und Hilfsmitteln, wie Sonnencreme, zu versorgen.

Niedrigwasser an Großteil der Gewässer in BW

An 77 Prozent der Gewässer in Baden-Württemberg herrscht Niedrigwasser. "Die Niederschläge Ende vergangener Woche im Südosten des Landes führten in den betroffenen Gebieten nur zu einem vorübergehenden, leichten Anstieg der Wasserstände", heißt es bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in Karlsruhe. Von Januar bis Juli seien nur rund 70 Prozent des früher üblichen Niederschlages gefallen. Zudem sei die Luft überdurchschnittlich warm gewesen.

Als Konsequenz gibt es mancherorts wieder Wasserentnahmeverbote. Der Landkreis Calw etwa untersagt den Menschen ab Donnerstag bis Ende September, größere Wassermengen aus den Gewässern zu entnehmen. Im Bodensee schwimmt wegen des Niedrigwassers und wegen der hohen Temperaturen vor Langenargen und Eriskirch ein grüner Algenteppich. Viele Badegäste schreckt das ab.

Eine weitere Folge des Niedrigwassers: Teilweise müssen Fähren ihren Betrieb einstellen. Für Menschen, die etwa die Fähre zwischen Mannheim und dem rheinland-pfälzischen Altrip auf dem Rhein nutzen, bedeutet dies Umwege. Wie der Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH, Jürgen Jacob, der Deutschen Presse-Agentur sagte, betrifft dies mehr als 2.000 Menschen pro Tag. Auch zwischen Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) und Leimersheim in Rheinland-Pfalz verkehrt aktuell keine Fähre.



Grundwasserstände vielerorts auf langjährigem Tief

Die Grundwasserstände haben nach Auskunft der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vielerorts für den Juli die niedrigsten Werte seit 30 Jahren erreicht. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der hohen Lufttemperaturen habe sich im vergangenen Monat auch kein Grundwasser im nennenswertem Umfang neu gebildet, teilte die LUBW am Dienstag in Karlsruhe mit.

Anfang August überwiegen in Baden-Württemberg den Angaben zufolge niedrige Grundwasserverhältnisse. "Aufgrund der aktuellen Randbedingungen sollte von weiteren Rückgängen in den kommenden Wochen ausgegangen werden." Die Fachleute rechnen damit, dass sich bis zum Herbst kein nennenswertes Grundwasser neu bilden wird. Großräumige Engpässe in der Wasserversorgung seien aufgrund der momentanen Beobachtungen aber nicht absehbar.

