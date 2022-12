Es wird in den nächsten Tagen kälter und nässer in Baden-Württemberg. Am Donnerstag gibt es den Standard der vergangenen Tage mit dichten Wolken- und Nebelfeldern. Vor allem in der Südhälfte des Landes kommt aber auch mal die Sonne heraus. Nach Norden hin gibt es einzelne Regentropfen oder Schneeflocken. Und die Temperaturen: mehr als minus ein bis plus 4 Grad gibt es heute nicht.