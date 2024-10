Ein Gotteshaus speziell für Kinder. Das ist die Vision des katholischen Dekans Bernd Herbinger. In einer kleinen Kapelle sollen sie sich ungestört mit dem Glauben beschäftigen können.

Dekan Bernd Herbinger hat ein Ziel: Er will in Friedrichshafen eine eigene Kirche für Kinder bauen. Das soll sich auch im Gebäude selbst widerspiegeln: Mit kleinen Türen und Stühlen sowie besonderen Dekorationen sollen die jungen Besucherinnen und Besucher einen eigenen Raum für ihren Glauben haben und sich wohlfühlen. Zuerst hatte die Schwäbische Zeitung berichtet.

"Ein eigenes Gotteshaus, wo sie die Chefs sind"

Das neue Kirchengebäude in Friedrichshafen sei speziell auf Kindergarten- und Grundschulkinder zugeschnitten und soll so ihr Interesse wecken. Eltern und Verwandte dürften aber trotzdem mit rein, so Dekan Bernd Herbinger gegenüber dem SWR. Er wünsche sich, dass Kinder mal ihre Oma zum Kirchgang überreden statt andersherum.

Der Erwachsene muss sich da erst mal kleiner machen und bücken, während das Kind aufrechten Hauptes durch diese Tür durchschreiten kann. Und dann sozusagen in seiner Kirche ist.

Inspiriert wurde Herbinger vor rund zwei Jahren bei einem Besuch in Vorarlberg. Eine Kinderkirche gäbe es dort zwar nicht - dafür aber schöne Kapellen und Holzgebäude.

Kapelle soll 300.000 Euro kosten

Die Kapelle soll neben die St. Petrus Canisius Kirche in Friedrichshafen gebaut werden. Man würde also niemandem den Bauplatz wegnehmen, so Dekan Herbinger. Er arbeitet zusammen mit einem Architekten an den Entwürfen. Der Rohbau sei bereits geplant, nun gehe es an den Innenentwurf.

Das Projekt wurde von der Stadt Friedrichshafen, der Diözese Rottenburg-Stuttgart und dem Kirchengemeinderat genehmigt. Was noch fehlt, ist allerdings das Geld: Rund 300.000 Euro soll die Kinderkirche kosten. Herbinger hofft auf Spenden. In zwei Jahren etwa soll die Kinderkirche stehen.

Sternenhimmel und Murmelwand

Einen Sternenhimmel - so wie man ihn aus gotischen Kathedralen kennt - könnte sich Bernd Herbinger in der neuen Kinderkirche gut vorstellen. Oder auch eine Wand aus Beton, in die Kinder zur Gestaltung Murmeln hineindrücken könnten. Mit der genauen Planung will sich Herbinger aber noch Zeit lassen. Man wolle Kinder in die Planungen mit einbeziehen, kündigte er an.